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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم المنوفية يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية

غرفة عمليات تعليم المنوفية
غرفة عمليات تعليم المنوفية
مروة فاضل

 تابع الدكتور محمد صلاح مدير مديرية التربية والتعليم  بمحافظة المنوفية، سير امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2025م، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور جميع أعضاء الغرفة، التي ترتبط بغرف العمليات بالوزارة والمحافظة، وكذلك الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية العشر بالمحافظة.

يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة امتحان المواد غير المضافة للمجموع، حيث أدى الطلاب امتحاني التربية الدينية (الفترة الأولى) والتربية الوطنية (الفترة الثانية)، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.

وبلغ عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الامتحانات هذا العام بمحافظة المنوفية (39.859) طالباً وطالبة موزعين على 108 لجان امتحانية، 

وأكد "صلاح" أن جميع خطوط السير خرجت من مركز توزيع الأسئلة إلى اللجان في توقيتاتها المحددة، تحت تأمين كامل من أجهزة الأمن والحماية المدنية، دون تسجيل أية معوقات حتى لحظة الدخول إلى اللجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم التنبيه على جميع الطلاب بضرورة الحضور المبكر وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية، كما تم التأكيد على رؤساء اللجان بتوفير بيئة آمنة وملائمة لأداء الامتحانات، وعدم السماح بدخول المحمول سواء للطلاب أو العاملين، باستثناء رؤساء اللجان.

كما تم التنسيق الكامل مع مديريات الصحة، الأمن، التأمين الصحي، التموين، مرفق الإسعاف، والمراكز والأحياء، لضمان سير العملية الامتحانية في هدوء وانضباط.

وتنفيذاً  لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تم رفع كافة الإشغالات من محيط اللجان لتأمينها بشكل كامل، في ظل ما تمثله امتحانات الثانوية العامة من قضية أمن قومي تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار لضمان نجاحها

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