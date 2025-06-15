ضرب وتقطيع شعر| خناقة بنات بمدرسة في المنوفية.. وطالبة تستغيث: بهدلوني

شهدت مدرسة اعدادي داخل مركز شبين الكوم في محافظة المنوفية خناقة بين عدد من الطالبات في نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.

ضرب وتقطيع شعر

وقالت الطالبة مايا محمود، أنها تعرضت للضرب وتقطيع شعرها في آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية أثناء أدائها الامتحانات بمدرستها.

وأكدت أن عدد من الطالبات تربصوا بها في اخر أيام الامتحانات وقاموا بضربها وسط المدرسة وتحت ملاحظة المدرسين ولم يتدخل أحد للدفاع عنها.

وتابعت، أن ٣ طالبات هن من قمن بتقطيع ملابسها وشعرها واعتدوا عليها بالضرب داخل المدرسة.

سبب الخناقة

وأوضحت أنه لا يوجد سبب لخناقتهن معها حيث قمن بالاعتداء عليها دون سبب واضح.

وقالت الأم، أنهم تلقوا اتصالا في اخر أيام الامتحانات أن ابنتهم تم الاعتداء عليها داخل المدرسة أثناء أداء الامتحانات.

وأكدت الأم أنها توجهت الي المدرسة بصحبة والد الطالبة ووجدوا ابنتهم ملابسها مقطعة وشعرها أيضا وتبكي بكاء شديدا وتتهم زملائها بالاعتداء عليها.

محضر رسمي بالاعتداء

وأوضحت أنهم حرروا محضرا بقسم الشرطة يتهموا فيه ٣ طالبات بالاعتداء على ابنتهم وتم تحرير تقرير طبي داخل مستشفى شبين الكوم بإصابات ابنتهم.

وطالبت الأم بحق ابنتها وما حدث آخر أيام الامتحانات دون سبب واضح من الطالبات سوى الغيرة منها حيث أكدت الآم أنهن قالن لابنتها: إحنا مش طايقينك ويومك إسود.