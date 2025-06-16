محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يدشنان القافلة الطبية المتكاملة بمنشأة سلطان لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للأهالي

دشن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية و رئيس جامعة المنوفية القافلة الطبية المتكاملة بمنشأة سلطان لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والندوات التوعوية للأهالي بالتعاون التام مع الاجهزة التنفيذية وجامعة المنوفية ومؤسسة حياة كريمة، ضمن المبادرات الرئاسية للتنمية الشاملة.

تفقد المحافظ ورئيس الجامعة عيادات القافلة والاستماع الي آليات التنفيذ والخدمات الطبية التي تقدمها والمتمثلة في تخصصات ( العظام ، الباطنة ، الرمد ، الصدر ، الجلدية ، الأطفال ، أنف وأذن ، الصيدلية ) ، وتقديم خدمات مبادرات وزارة الصحة للكشف المبكر عن الاورام السرطانية والاعتلال الكلوي وأمراض ضغط الدم وقياس السكر ، موجها بضرورة توافر كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لتقديم خدمة صحية متكاملة ، كما تم تفقد قسم خاص بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمنوفية ، للمساهمة في تمكين الأفراد من اكتساب مهارات القراءة والكتابة ورفع مستوى الوعي والمعرفة للمترددين على القافلة ، وفي لفتة طيبه قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية على عدد من الحالات دعماً لهم.

وتتضمن القافلة عدد من الندوات التوعوية والتثقيفية حول العديد من الموضوعات الهامة والحيوية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وإدارة شئون المرأة بالمحافظة.

وأشار رئيس الجامعة إلى استمرار التنسيق التام مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنظيم العديد من القوافل الطبية المتميزة في مختلف التخصصات بهدف تقديم الخدمات إلي المناطق والقرى الاكثر احتياجا وتوفير المزيد من الرعاية للفئات الأولي بالرعاية وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، مثمناً جهود ورؤية محافظ المنوفية الداعمة لتطوير البنية التحتية بالقطاع الصحي وإقامة مشروعات طبية عملاقة لمواكبة التطور في أداء الخدمة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية والتي تستهدف في المقام الأول الإنسان المصري بقرى الريف لتقديم أوجه الرعاية الطبية الشاملة لهم ،مؤكدا دعمه الكامل للمنظومة الصحية والقوافل والمبادرات الطبية بكافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.