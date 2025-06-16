موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

أعلن الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية، أن غدا هو اليوم الأخير في تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية.

وأضاف أنه سيعقد ذلك اعمال المراجعة والرصد للدرجات ومراجعة الدرجات لحصول كل طالب علي حقه.

ومن المتوقع أن تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة المنوفية الاسبوع المقبل عقب الانتهاء من رصد الدرجات.

وبدا تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الاعدادية الاسبوع الماضي في مراكز التصحيح في محافظة المنوفية.

وسوف يتم إعلان النتيجة علي الموقع الرسمي لمحافظة المنوفية والصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.