ضبط 750 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة داخل مخزن مطعم في المنوفية

شن حي شرق شبين الكوم في محافظة المنوفية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري حملة مكبرة بناء علي شكاوي وارده حول مخازن المطاعم.

شملت اللجنة ياسر سالم رئيس حى شرق شبين الكوم ونجلاء الجزار نائب رئيس الحى، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري والدكتور هانى شمس الدين مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة والدكتور مادح الشرقاوى طبيب إدارة المجازر وتفتيش اللحوم.

حيث تم رصد مكان الشكوى وهو أحد مخازن المطاعم الخاصة بمطعم شاورما بمدينة شبين الكوم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ، وتم ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الادمى باجمالى وزن 750 كيلو جرام.

وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.