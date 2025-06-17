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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

محافظو كفر الشيخ ودمياط والمنوفية يشهدون تسلم أولى دفعات لحوم صكوك الأضاحي

محافظ المنوفية يتفقد لحوم صكوك الاضاحي قبل توزيعها
محافظ المنوفية يتفقد لحوم صكوك الاضاحي قبل توزيعها
عبد الرحمن محمد

شهدت محافظات كفر الشيخ ودمياط والمنوفية تسلُّم أولى دفعات لحوم مشروع صكوك الأضاحي للعام الهجري 1446هـ، حيث تسلمت كل محافظة (2) طن من اللحوم البلدي، ضمن خطة وزارة الأوقاف لدعم الفئات الأكثر احتياجًا بمختلف أنحاء الجمهورية.

في كفر الشيخ، حضر اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مراسم التسليم بحضور الشيخ معين رمضان يونس، مدير مديرية الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية. 

وأشاد المحافظ بأهمية التنسيق بين وزارة الأوقاف والجهات الحكومية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه الإنسانية، مؤكدًا أن المشروع يمثل نموذجًا يحتذى في العمل الاجتماعي المنظم.

وفي محافظة دمياط، شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، تسلُّم الدفعة الأولى بحضور الشيخ هاني السباعي، مدير الأوقاف، وعدد من المسؤولين. 

وأكد السباعي أن المشروع يساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المستحقة، فيما أشادت نائب المحافظ بالتعاون المثمر بين الأوقاف والتضامن الاجتماعي، ودور الدولة في رعاية الفئات الأولى بالرعاية.

أما في المنوفية، فشهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ الإقليم، مراسم التسليم بحضور الشيخ محمد رجب خليفة، مدير مديرية الأوقاف. 

وأكد المحافظ أن مشروع صكوك الأضاحي يعكس مدى الالتزام المؤسسي نحو العمل الاجتماعي، مشيدًا بالدقة والعدالة والشفافية في تنفيذ وتوزيع اللحوم على الأسر المستحقة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الأوقاف لتوزيع كميات متتالية من لحوم الأضاحي خلال شهر يونيو، تعزيزًا لأواصر التكافل الاجتماعي ودعمًا للأسر الأكثر احتياجًا في جميع المحافظات.

وزارة الأوقاف صكوك الأضاحي أولى دفعات لحوم

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