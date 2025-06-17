وزارة الأوقاف تطلق دورة متخصصة في العلاقات العامة والمراسم

أطلقت وزارة الأوقاف دورة تدريبية متميزة في مجال العلاقات العامة والمراسم؛ بهدف إعداد فريق محترف للمشاركة في تنظيم الفعاليات، والاحتفالات التي تنظمها الوزارة على أعلى مستوى من الاحترافية والتميز.

تأتي هذه الدورة في إطار التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف، ممثلة في إدارتي تنمية المواهب والعلاقات العامة والمراسم، ووزارة الخارجية حيث تسعى وزارة الأوقاف إلى بناء قدرات العاملين، وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لإدارة المناسبات الرسمية وفق أحدث المعايير التنظيمية والبروتوكولات المعتمدة.

حاضر فيها السيد السفير هيثم صلاح، مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم، والذي أوضح فيها مهارات إدارة العلاقات العامة، وفنون الاستقبال والتوديع، وترتيبات الجلوس، وتنظيم الحشود، بالإضافة إلى التعريف بقواعد البروتوكول المحلي والدولي، بما يضمن تنفيذ فعاليات الوزارة بانضباط عالٍ ومظهر يليق بمكانة وزارة الأوقاف ودورها المجتمعي والديني.

جدير بالذكر أن الدورة تستمر على مدى خمسة أيام، وأكدت وزارة الأوقاف استمرارها في تقديم مثل هذه البرامج التدريبية النوعية في مختلف المجالات الإدارية، بما يساهم في تطوير الأداء المؤسسي، والاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية لتحقيق التميز والجودة في الخدمات المقدمة للمجتمع.