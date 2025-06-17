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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تقدم نصائح لطلاب الثانوية الأزهرية والعامة.. تعرف عليها

نصائح لطلاب الثانوية الأزهرية والعامة
نصائح لطلاب الثانوية الأزهرية والعامة
شيماء جمال

قدمت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك نصائح مهمة لطلاب الثانوية الأزهرية والعامة.

وقالت الأوقاف لطلاب الثانوية الأزهرية والعامة: إن الاستعانة بالله سبيل التوفيق، كن مع الله واستعن بالله قبل كل شيء وقل : { وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} (سورة هود (۸۸)

نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت

 

قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك 10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت.

وتمثلت فيما يأتى:

1️⃣ حافظ على أداء الصلاة في أوقاتها، وعلـى بـر والديـك، ولا تفتـر عـن الدعـاء، واسـأل اللـه مـن فضلـه، فإن خزائـن النعـم بيـده سبحانه؛ قـال تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60]، وثـق أن الله سبحانه لـن يضيع سعيك واجتهادك.

2️⃣ حدد أوقاتًا مناسبة للمذاكرة، وأدر وقتـك، واحـرص علـى اسـتثماره؛ فالوقـت نعمـة عظيمـة وكنـز ثميـن، أوصـى سـيدنا رسـول الله ﷺ باستثماره؛ فقال: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ». [أخرجه البخاري]

3️⃣ ابدأ يومك مبكرًا، فوقت الفجر من أفضل أوقات استقبال المعلومات.

4️⃣ رتب أولوياتك، وخطط للمذاكرة بخطط ورقية أو إلكترونية.

5️⃣ اجلس للمذاكرة في مكان هادئ، وإنارة مناسبة، وكرر القراءة أكثر مرة لتثبت معلوماتك.

6️⃣ مشاركة أكثر من حاسة في المذاكرة تساعدك على سهولة الاستيعاب.

7️⃣ لا تذاكر المواد المتشعبة على التوالي، وضع ملخصات، أو علامات بالفقرات تجعل مراجعتها مرة أخرى أيسر وأسرع.

8️⃣ اطّلع على الأسئلة السابقة قبل الامتحان بوقت مناسب، لمراجعة المعلومات.

9️⃣ خذ قسطًا مـن الراحـة مـن حيـن لآخـر؛ كـي تسـتطيع التركيـز؛ ولا ترهـق ذهنـك بالمذاكرة الطويلة المتصلـة، وخصـص وقتًـا لممارسة بعـض الهوايـات النافعـة؛ لتتجدد بها الطاقة النفسية والجسدية.

🔟 ضع أمامك أهدافًا عُليا، واسعَ إليها في جد ومُثابرة.

وعاء فى نهاية منشوره للطلاب بالتوفيق والنجاح وقال: وفَّقَ الله الطلاب في امتحاناتهم، ووهبهم النجاح وعُليا المراتب والدرجات.

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