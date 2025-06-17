قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مواجهة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
خفض القيمة الإيجارية وزيادة فترة إخلاء الشقق.. الحكومة تقدم مشروع قانون جديد للإيجار القديم
صرف 3 آلاف جنيه لـ 19 معلما تعرضوا لحوادث سير بأسيوط وقنا
أشهر فتاوى الشيخ الشعراوي في ذكرى وفاته.. رأيه فى الغناء.. وتوبة المتكاسل عن أداء الصلاة
خلاف عائلي تحول إلى جريمة.. أب يطعن نجله حتى الموت بحدائق القبة
اليوم طقس حار وأمطار محتملة ونشاط للرياح في عدة مناطق | تفاصيل
ترامب يتراجع: دعوتي لإخلاء طهران حفاظًا على المدنيين من الصراع الدائر
بدء امتحان الإحصاء في لجان امتحانات الثانوية العامة لطلاب النظام القديم
إشارات راديوية غامضة من أعماق الجليد تحير العلماء منذ عقدين.. ماذا حدث؟
سلطنة عمان: نكثف جهودنا لاحتواء التصعيد الإيراني الإسرائيلي
المجموعة لا ترحم.. دي ماريا يهاجم التحكيم بعد تعادل بنفيكا أمام بوكا
تراجعت 23 جنيهًا.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما الحسنات المكفرة للسيئات؟.. على جمعة يوضح

ما الحسنات المكفرة للسيئات
ما الحسنات المكفرة للسيئات
شيماء جمال

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، إنه ليس عيبًا أن يخطئ المرء،‏ ولكن العيب أن يستمرئ الخطأ ويستبيح المعصية.‏ فإذا أبصر المرء عيبه وتاب إلى الله منه، قبل الله توبته ومحا خطيئته، كما قال تعالى: (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى) [طه:82].

وتابع: ولهذه الأهمية القصوى للتوبة، وتأكيدًا على فضل الله الواسع في قبول التائبين ، أوردت لنا سنة النبي ﷺ بعض القصص المؤثرة في هذا الباب، منها قصة الكِفل، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ لاَ يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا، فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُرْعِدَتْ وَبَكَتْ.

فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ أَأَكْرَهْتُكِ؟

قَالَتْ: لاَ، وَلَكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ قَطُّ، وَمَا حَمَلَنِى عَلَيْهِ إِلاَّ الْحَاجَةُ.

فَقَالَ: تَفْعَلِينَ أَنْتِ هَذَا، وَمَا فَعَلْتِهِ، اذْهَبِى، فَهِىَ لَكِ.

وَقَالَ لاَ وَاللَّهِ لاَ أَعْصِى اللَّهَ بَعْدَهَا أَبَدًا. فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ، فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ ». [رواه الترمذي]

وذكر ان هذا رجل أسرف على نفسه في الخطايا، ولم يكن يتورع عن ذنبٍ عمله، ثم أدركته رحمة الله وهو في سبيل ارتكاب فاحشةٍ عظيمة، وهي الزنا. فلما تاب، تاب الله عليه، ومنّ عليه بالفضل، وأكرمه بكرامةٍ ظاهرةٍ تشهد على صدق توبته، حيث مات من ليلته، فأصبح مكتوبًا على بابه: إن الله قد غفر للكِفل.

ما الواجب على المسلم فعله إذا وقع فى الذنب

وأشار الى أن هذه القصة تعلّمنا أن الواجب على المسلم إن وقع في ذنبٍ أن يبادر إلى التوبة والندم، وأن يشتغل بالتكفير عنها بحسنةٍ تمحو أثرها.

فأما التوبة، فهي ندمٌ يورث عزيمةً وقصدًا ورجوعًا إلى الله، وطمعًا في رحمته.

وكلما كان الندم أشد، كان أرجى في تكفير الذنوب.

وعلامة صحة الندم: رقة القلب، والشفقة على الخلق، والتماس الأعذار للناس، وخاصةً الضعفاء وأصحاب الحاجة.

وبهذا الندم، يصدق العزم في التوجّه إلى ترك هذا الذنب. فإن لم تساعده نفسه على ترك الذنب لغلبة الشهوة، فقد عجز عن أحد الواجبين المترتبين على الندم، فلا ينبغي له أن يترك الواجب الثاني، وهو أن يُدرأ السيئة بالحسنة فيمحوها.

الحسنات المكفرة للسيئات

والحسنات المكفِّرة للسيئات تكون إما بالقلب، وإما باللسان، وإما بالجوارح:

فأما بالقلب: فبالتضرع إلى الله تعالي، وسؤال المغفرة والعفو،

وأما باللسان: فبالاعتراف بظلم النفس مع الاستغفار، كأن يقول: " ربِّ ظلمتُ نفسي وعملتُ سوءًا فاغفر لي ذنوبي"، ويُكثر من صيغ الاستغفار.

وأما بالجوارح: فبالطاعات، والصدقات، وأنواع العبادات.

التوبة الوقوع فى المعصية استباحة المعصية الواجب على المسلم فعله إذا وقع فى الذنب الحسنات المكفرة للسيئات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

مواعيد غلق المحلات رسميا في صيف 2025

موعد رأس السنة الهجرية

عطلة رسمية للحكومي والخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025

بعد قرار الحكومة بشأن تخفيف الأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات

بعد قرار الحكومة بشأن الكهرباء رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمولات

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17-6-2025

سحب مضيئة

سر تشكل سحب مضيئة في السماء.. خبير بيئة ومناخ يوضح

المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X

بعد الإعلان عن تصنيعها محليا.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة سيتروين C4X

شاومينج

شاومينج يزعم تسريب فرنساوي الثانوية العامة قبل توزيعه باللجان ..والتعليم:ده مش الامتحان

شاومينج

تداول امتحان فرنساوي الثانوية العامة بجروبات شاومينج بعد توزيعه باللجان..والتعليم تتحرك

ترشيحاتنا

طلاب

متخصص بالتعليم: آخر تسريب لامتحانات الثانوية العامة حدث بـ 2012

الطاقة

رمضان أبو العلا: الحرب الإيرانية الإسرائيلية أثرت على أسعار الطاقة

ترامب

ترامب: الدعوة لإخلاء طهران حفاظا على سلامة مواطنيها

بالصور

أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال

أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال
أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال
أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال

مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها من دبي | شاهد

مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها من دبى|شاهد
مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها من دبى|شاهد
مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها من دبى|شاهد

نشرة المرأة والمنوعات| 5 أبراج تكرة الصيف.. خطوات لحماية طفلك من حمو النيل.. نصائح لأبنك طالب الثانوية العامة تخلصه من التوتر

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك

تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك
تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك
تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد