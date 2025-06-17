دعاء للأبناء بالنجاح في الامتحانات.. 5 كلمات تسهل لهم الصعب

لاشك أن أهمية دعاء للأبناء بالنجاح في الامتحانات تزيد في هذه الفترة حيث امتحانات نهاية العام الدراسي، بل ويكثر البحث عن دعاء للأبناء بالنجاح في الامتحانات على وجه الخصوص عندما تزامن امتحانات الثانوية العامة، والتي تعد بمثابة كابوس لكثير من الأسر المصرية، وهو ما يطرح أهمية دعاء للأبناء بالنجاح في الامتحانات بل ويجعله من أهم الأدعية التي يبحث عنها الكثيرون في هذا الوقت من العام، سواء كانوا من الطلاب والطالبات أو من الآباء والأمهات، حيث إن الأبناء هم قرة عين الآباء فإنهم ينشغلون بمستقبلهم طوال الوقت، ويحاولون مساعدتهم بشتى الطرق، وحيث إن اللجوء إلى الله هي أفضل مساعدة لهذا يبحثون عن دعاء للأبناء بالنجاح في الامتحانات، أملاً منهم ورجاءً في الله تعالى أن يوفق أبناءهم إلى الخير .

دعاء للأبناء بالنجاح في الامتحانات

« اللهم يسر الامتحانات على أولادنا».

« اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم ، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم ».

« اللهم اشرح صدورهم، ويسر أمورهم ، واحلل عقدة من ألسنتهم».

«اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزين أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية».

«اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميعٌ مُجيبٌ، اللهم يا معلم موسى -عليه السلام- علمهم، ويا مفهم سليمان -عليه السلام- فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب».

«اللهم عافهم في أبدانهم ظاهرًا وباطنًا، واحفظهم من كل سوءٍ ومكروهٍ، وعافهم في أنفسهم ودينهم ودنياهم وأخلاقهم، وارزقهم عيشًا قارًّا ورزقًا دارًّا، اللهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم مُن علي ببقاء أولادي، وبإصلاحهم لي، وبإمتاعي بهم، وأمدد في أعمارهم مع الصحة والعافية في طاعتك ورضاك».

« اللهم ثبت أقدامهم ، اللهم أنزل السكينة في قلوبهم ، اللهم ذكرهم اذا نسوا ، اللهم علمهم اذا جهلوا».

« اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أبنائنا ، اللهم ذكرهم عند السؤال ، وألهمهم الإجابة الصحيحة».

« اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم ، اللهم اكتب لهم النجاح في الدنيا وفى الآخرة ، اللهم وفق أبناءنا لتحصيل العلم».

« اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء الإجابــة، اللهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل».

«اللهم احفظ لي أولادي ووفقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم، اللهم اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلّين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزيّنهُ في قلوبهم، وكره إليهم الكُفر والفسوق والعصيان».

«اللهم علم أبنائي وبناتي ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميع الدعاء، اللهم إنّي أسالك لهم قوة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هُداةً مهتدين».

«اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلهم حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدين في سبيلك، ومبلّغين عن رسولك محمدٍ - صلّى الله عليه وسلّم-».

«اللهم اغفر ذنوبهم، وطهر قلوبهم، وحصّن فروجهم، وحسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورًا وحكمةً، وأهلّهم لقبول كلّ نعمةٍ، اللهم اجعلهم من الذاكرين والمذكورين، وعلّق قلوبهم بطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجّه إليك وأحبك».

«اللهم ارزقهم المعلم الصالح، والصُحبة الطيبة، وارزقهم القناعة والرضا، ونزّه قلوبهم عن التعلّق بمن دُونك، واجعلهم ممّن تحبّهم ويحبّونك».

«اللهم ارزقهم حُبك وحب كل عملٍ يقرّبهم إلى حُبّك، اللهم اجعلهم ممّن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته».

«اللهم رب الأرباب ربِ لي صغيرهم، وقوّي لي ضعيفهم، وعافيهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم، اللهم أشدد بهم عضدي، وأقم بهم أودي، وكثّر بهم عددي، وزيّن بهم محضري، وأحيي بهم ذكري، وأكفني بهم في غيبتي، وأعنّي بهم على قضاء حاجتي، واجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقّين ولا مخالفين ولا خاطئين، وأعنّي على تربيتهم وتأديبهم وبرهّم، واجعلهم لي قرة عينٍ في الدنيا والآخرة، وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم يا أرحم الراحمين».

اللهم أسألك أن تيسر لهم الامتحان، وتجعل لهم الخيرة فيه إنك على كل شي قدير.

بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا.

اللهمّ يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعماء، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضرًا ليس بغائب، يا موجودًا عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا حليمًا لا يعجل، يسّر لهم أمورهم.

اللهم أخرجهم من ظلمات الدهر، وأكرمهم بنور الفهم، وافتح عليهم بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقهم بالحلم، وسهل لهم أبواب فضلك، وانشر لهم من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

ربّ اشرح لهم صدورهم ويسّر لهم أمورهم، واحلل عقدةً من ألسنتهم يفقهوا قولهم.

دعاء الامتحان

« اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم ، اللهم اكتب لهم النجاح فى الدنيا وفى الآخرة ، اللهم وفق أبناءنا لتحصيل العلم». « اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أبنائنا ، اللهم ذكرهم عند السؤال ، وألهمهم الإجابة الصحيحة». « اللهم يسر الامتحانات على أبنائنا ، اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم ، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم، اشرح صدورهم، ويسر أمورهم ، واحلل عقدة من ألسنتهم». «اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزين أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية». «اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميعٌ مُجيبٌ، اللهم يا معلم موسى -عليه السلام- علمهم، ويا مفهم سليمان -عليه السلام- فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب». «اللهم إنّي أسالك لهم قوة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذهن». اللهم أسألك أن تيسر لهم الامتحان، وتجعل لهم الخيرة فيه إنك على كل شيء قدير. «اللهم عافهم في أبدانهم ظاهرًا وباطنًا، واحفظهم من كل سوءٍ ومكروهٍ، وعافهم في أنفسهم ودينهم ودنياهم وأخلاقهم، وارزقهم عيشًا قارًّا ورزقًا دارًّا، اللهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم مُن علي ببقاء أولادي، وبإصلاحهم لي، وبإمتاعي بهم، وأمدد في أعمارهم مع الصحة والعافية في طاعتك ورضاك». « اللهم ثبت أقدامهم ، اللهم أنزل السكينة في قلوبهم ، اللهم ذكرهم اذا نسوا ، اللهم علمهم اذا جهلوا». « اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء الإجابــة، اللهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل». «اللهم علم أبنائي وبناتي ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميع الدعاء». بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا. اللهمّ يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعماء، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضرًا ليس بغائب، يا موجودًا عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا حليمًا لا يعجل، يسّر لهم أمورهم. اللهم أخرجهم من ظلمات الدهر، وأكرمهم بنور الفهم، وافتح عليهم بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقهم بالحلم، وسهل لهم أبواب فضلك، وانشر لهم من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء للأبناء