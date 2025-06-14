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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الامتحان لمن يعانون النسيان.. بـ4 آيات قرآنية تتذكر ما ذاكرت

دعاء الامتحان
دعاء الامتحان
أمل فوزي

يعد دعاء الامتحان لمن يعانون النسيان من أهم الأدعية هذه الأيام، حيث تشهد هذه الفترة امتحانات آخر العام الدراسي لطلاب الثانوية الأزهرية ومن كذلك الثانوية العامة ، وحيث إن النسيان هو أكبر مخاوفهم فهذا يفسر الحاجة الكبيرة لمثل دعاء الامتحان لمن يعانون النسيان وما نحوه من دعاء الامتحان الصعب ، كما يأتي ضمن دعاء الامتحان أيضًا دعاء الحفظ وعدم النسيان ودعاء المذاكرة والحفظ و دعاء للمذاكرة وتثبيت الحفظ ودعاء بعد الانتهاء من المذاكرة و دعاء بعد المذاكرة لعدم النسيان و دعاء قبل الاختبار ، فكل هذه الأدعية تأتي تحت عنوان أشمل وهو دعاء الامتحان لمن يعانون النسيان، الذي يحتاجه كل الطلاب الآن.

دعاء الامتحان لمن يعانون النسيان

يعد دعاء الامتحان لمن يعانون النسيان أو دعاء للمذاكرة وتثبيت الحفظ وعدم النسيان ، أكثر ما يطلب كثير من الطلاب الذين يعانون من النسيان، فيأتي دعاء الامتحان لمن يعانون النسيان من آيات القرآن الذي يخلص الطلاب من النسيان ويثبت الحفظ.

1. « وَابْتَغِ فِيمَآ آتَاكَ اللّهُ الدّارَ الاَخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدّنْيَا وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ الْمُفْسِدِينَ » الآية 77 من سورة القصص.
2. « وَلاَ تَقْولَنّ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلاّ أَن يَشَآءَ اللّهُ وَاذْكُر رّبّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىَ أَن يَهْدِيَنِ رَبّي لأقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24)» من سورة الكهف.
3. « قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى الصّخْرَةِ فَإِنّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلاّ الشّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا » الآية 63 من سورة الكهف.
4. « سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىَ » الآية 6 من سورة الأعلى.

دعاء عند دخول لجنة الامتحان

1. ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.
2. اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.
3. ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
4. بسم الله الفتّاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين.
5. اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين.
6. اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك.
7. اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

دعاء الامتحان الصعب

1. اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير.
2. بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا.
3. عند تعسر الامتحان اللهمّ يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه ردّ إليّ حاجتي وأنت أرحم الراحمين.
4. اللهمّ يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعماء، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضرًا ليس بغائب، يا موجودًا عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا حليمًا لا يعجل، يسّر أمري.
5. اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليّ فتوح العارفين.
6. اللهم أخرجنا من ظلمات الدهر، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر لنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.
7. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ إنّي مسّني الضر وأنت أرحم الراحمين.
8. ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي.
9. اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
10. عند نهاية الإجابة الحمد الله الّذي هدانا لهذا، وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربّ العالمين.

دعاء الامتحان لمن يعانون النسيان دعاء الامتحان دعاء لمن يعانون النسيان دعاء عند دخول لجنة الامتحان دعاء الامتحان الصعب

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