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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء تحصين النفس وأهل البيت من كل شر .. ردده قبل الخروج من المنزل

دعاء تحصين النفس وأهل البيت من كل شر
دعاء تحصين النفس وأهل البيت من كل شر
عبد الرحمن محمد

 دعاء تحصين النفس وأهل البيت من كل شر.. يعد الدعاء من أهم الوسائل التي يلجأ بها المسلم إلى الله عز وجل طلبا للحماية والتوفيق ومن الأذكار النبوية التي تسن عند الخروج من المنزل ما يمد النفس بالطمأنينة ويمنح القلب سكينة ويقينا بأن الله حافظ وموفق

وفي هذا السياق هناك صيغ متعددة من الأدعية التي يمكن للمسلم أن يرددها صباحا قبل مغادرة بيته تحصينا لنفسه وأهله من كل سوء وتوكلا على الله في كل خطوة ومن هذه الأدعية

أدعية عند مغادرة المنزل

بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي
اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
اللهم اكفني شر من لا يتقيك في ولا يرحمني
اللهم اجعل لي في كل طريق بركة وفي كل خطوة سلامة
اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل فاحفظني وأنت خير الحافظين

أدعية تقال صباحا

اللهم اجعل صباحي مفتاحا لكل خير ومغلاقا لكل شر واكتب لي فيه سعة رزق وبركة وقت
أصبحت على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
اللهم اجعل هذا الصباح نورا وظهره سرورا وعصره استبشارا ومساءه مغفرة ورحمة
اللهم سدد خطواتي ووفقني في عملي واجعل يومي عامرا بذكرك ورضاك
اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين واجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

أدعية لتحصين الأطفال عند خروجهم

بسم الله توكلت على الله
اللهم اجعلني محبوبا بين أصدقائي نافعا في مدرستي مطيعا في بيتي
يارب علمني الخير ووفقني لسماع الكلام الطيب
اللهم احفظ أمي وأبي وأعدني إليهما سالما
يارب اجعلني من الصالحين ولا تجعلني سببا في حزن أحد

هذه الأدعية سواء للكبار أو الصغار تفتح أبواب الرجاء وتحصن النفس وتمنح الإنسان شعورا بالأمان في رحلته اليومية وتذكره دوما بأن الله معه حافظ له إن هو توكل عليه حق التوكل

دعاء تحصين النفس من كل شر
دعاء تحصين النفس من كل شر اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية ، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السموات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، قله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك اللهم إني أسألك العفو والعافية، في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية، في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي.


آيات تحصين النفس من كل شيء
آيات تحصين النفس من كل شي أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أخذ الله بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وآية الكرسي: الله لا إلٰه إلا هو الحي القيوم ۚ لا تأخذه سنة ولا نوم ۚ له ما في السماوات وما في الأرض ۗ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ۚ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ۖ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ۚ وسع كرسيه السماوات والأرض ۖ ولا يئوده حفظهما ۚ وهو العلي العظيم.

دعاء التحصين من الأعداء

دعاء التحصين من الأعداء اللهم أبعد عني كل عدو ظالم شرير وكل شيطان مريد يضمر لي الشر يا الله. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم أحفظنا من كل شر وسوء وغدر بلطفك يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف ربي لا تكلني لأحد غيرك فإنك القادر الذي لا يقدر عليك. ومن أدعية التحصين من الأعداء اللهم لا ملجأ لي غيرك فأنت ربي وعليك أتوكل وبك أستعين فارحمني آمنت بالله العلي العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت، واعتصمت بالعروة الوثقي لا انفصام لها والله سميع مجيب (مائة مرة) يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

دعاء التحصين من العين

دعاء التحصين من العين اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أن تصرف عني كل عين، وتعافيني من كل حسد ومن آيات تحصين النفس من العين قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسىٰ ألقوا ما أنتم ملقون* فلما ألقوا قال موسىٰ ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون واتبعوا ما تتلو الشياطين علىٰ ملك سليمان وما كفر سليمان ولٰكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتىٰ يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.


دعاء تحصين النفس والبيت

دعاء تحصين النفس والبيت بسم الله أرقيك والله يرعاك والله يشفيك والله يشفيك والله يبرؤك والله يجيرك والله يعيذك والله يعصمك والله يحفظك حسبي الرازق من المرزوق ، حسبي الذي هو حسبي ، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء ، وهو يجير ولا يجار عليه ، حسبي الله وكفى ، سمع الله لمن دعا ، ليس وراء الله مرمى ، حسبي الله لا إله إلا هو ، عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم.


اللهم أخرج كل عين حاسدة حاقدة، وكل نفس خبيثة مبغضة لزوال النعم تمنت، اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أذهب ما حل بسبها من ألم وتعب ومرض ونكد وضيقة في الصدر بسم الله أرقيك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاقد إذا حقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر ساحر إذا سحر ومن شر ناظر إذا نظر ومن شر ماكر إذا مكر ، اللهم أخرج كل عين من حيث دخلت، اللهم رد البصر خاسئا حسيرا، اللهم أذهب حر العين وبردها ووصبها.

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