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ديني

دعاء للأبناء بالتوفيق في الامتحانات.. ردده بيقين وكن سببا لنجاحهم

دعاء للأبناء بالتوفيق فى الامتحانات
دعاء للأبناء بالتوفيق فى الامتحانات
شيماء جمال

دعاء  للأبناء بالتوفيق فى الامتحانات.. بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن دعاء  للأبناء بالتوفيق فى الامتحانات، لييسره الله عليهم ويوفقهم فى حياتهم العلمية.وفى السطور التالية سنذكر دعاء  للأبناء بالتوفيق فى الامتحانات لتستعينوا به فى دعائكم.

دعاء للأبناء بالتوفيق فى الامتحانات


- اللهم كن لأبنائي عونًا في اختباراتهم واشرح صدررهم ونوّر عقولهم، واجعل مسيرتهم العلمية عامرة بالتفوّق والنجاح والتميّز.

"اللهمّ اجعل الامتحان بردًا وسلامًا علهم، واجعل توفيقهم فيه بداية لتوفيقات أخرى تملأ حياتهم نورًا."

 بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.


- اللهم اكتب لأولادي النجاح والتفوّق في دراستهم، وأفْرح قلوبهم وقلبي بحصولهم على أعلى الدرجات والمراتب.

 اللهم أسألك أن تيسر لهم الامتحانات، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير.

- اللهم إنّي أسألك أن تُعين أبنائي في دراستهم، وترزقهم قوة الحفظ وسعة الفهم، وتنوّر بصرهم وبصيرتهم، وأن تُكلّل جهودهم بالنجاح والتفوّق.
اللهم علم أبنائى وبناتى ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميع الدعاء».
- « اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء الإجابــة، اللهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل».
«اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة».
 

دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح

- «اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم، اللهم اكتب لهم النجاح في الدنيا وفى الآخرة، اللهم وفق أبناءنا لتحصيل العلم».

- «اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل السكينة في قلوبهم، اللهم ذكرهم إذا نسوا، اللهم علمهم إذا جهلوا».

- «اللهم احفظ لي أولادي ووفقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم، اللهم اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلّين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزيّنهُ في قلوبهم، وكره إليهم الكُفر والفسوق والعصيان».

- «اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أبنائنا، اللهم ذكرهم عند السؤال، وألهمهم الاجابة الصحيحة».

- «اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء الإجابــة، اللهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل».

أدعية للنسيان في الامتحان

حتى يتذكر الطالب الإجابات في امتحانات الثانوية العامة، حددت دار الإفتاء المصرية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة، دعاء النسيان في الامتحان، التي يستطيع الطلاب ترديدها سواء داخل اللجنة أو قبل الدخول للقدرة على التحصيل والتركيز، وكانت أبرز وأهم أدعية النسيان في الامتحانات، كالتالي:

- «اللهم إني أسالك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

- «اللهم افتح عليّ فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام، ربّ ادخلني مدخل صدق، واخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم نوّر بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين».

دعاء للأبناء بالتوفيق فى الامتحانات دعاء للأبناء دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح دعاء لطلاب الثانوية العامة أدعية للنسيان في الامتحان

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