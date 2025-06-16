بكى في الامتحان.. عميد أصول الأزهر يواسي طالبا أندونيسيا توفي والده ويؤدي عليه صلاة الغائب

تلقى أحد الطلاب الوافدين من دولة إندونيسيا خبر وفاة والده أثناء أداء امتحانات نهاية العام في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة.

وانهمر الطالب الإندونيسي بالبكاء داخل لجنة الامتحان مما لفت أنظار المراقبين ووصل الأمر إلى عميد كلية أصول الدين الذي قام بدور أبوي إنساني مع الطالب.

وعمل الدكتور محمود محمد حسين، عميد كلية أصول الدين على تهدئة الطالب الإندونيسي بعد وفاة والده وصلي صلاة الغائب على والد الطالب بحضور في مكتبه.

وتوفي والد الطالب الإندونيسي، فجر اليوم في دولة إندونيسيا ، وبعد تقديم الدعم المعنوي والمادي للطالب قام عميد الكلية بآداء صلاة الغائب على الفقيد رحمه الله تعالى.