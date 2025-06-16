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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء دخول الامتحان للتيسير والتوفيق .. ردده الآن

دعاء دخول الامتحانات للتيسير
دعاء دخول الامتحانات للتيسير
عبد الرحمن محمد

دعاء دخول الامتحان .. في لحظات الامتحان، يختلط التوتر بالأمل، وتتصارع المشاعر بين الخوف والرجاء، يبحث كثير من الطلاب عن وسيلة روحية تمنحهم الطمأنينة، وتعينهم على تجاوز رهبة هذه اللحظة المفصلية في مسيرتهم الدراسية.

 وتعد الأدعية من أنقى الوسائل التي يتقرب بها الطالب إلى الله، طامعًا في رحمته، ومستعينًا به على الصعوبات التي قد تعترض طريقه أثناء الاختبار، فالدعاء ليس فقط وسيلة للراحة النفسية، بل هو أيضًا تعبير عن التوكل على الله، واليقين بأنه سبحانه وحده القادر على التيسير والتوفيق.

وفيما يلي مجموعة من الأدعية التي يُستحب أن يرددها الطالب قبيل دخوله لجنة الامتحان، لعلّها تكون سببًا في انشراح صدره، وثبات قلبه، وتيسير أمره..

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت إن شئت جعلت الصعب سهلًا، يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك أن تشرح لي صدري، وتيسّر لي أمري، وتلهمني الصواب في كل إجابة، وتجنبني الزلل والخطأ.

اللهم إني نويت الاجتهاد طلبًا لرضاك، فبارك لي في وقتي وجهدي، ولا تردني خائبًا يا أكرم الأكرمين.

اللهمّ إنّ هذا الامتحان باب من أبواب السعي، فافتح لي فيه من أبواب توفيقك، واغمرني بلطفك، وأعنّي فيه بعونك يا معين.

يا حيّ يا قيّوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين."

"اللهم إني استودعتك علمي وجهدي وساعات دراستي، فاحفظها لي في قلبي وعقلي، وردّها إليّ وقت حاجتي إليها.

اللهم اجعلني ممن يُوفّقون للإجابات الصحيحة، ويسعدون بنتائج تعبهم، وارزقني فرحة لا توصف بعد هذا الامتحان.

"اللهمّ إنّي ضعيف فثبّتني، ومضطرب فطمئنّي، ومتردد فسدّدني، ولا تجعل للخوف طريقًا إلى قلبي."

"اللهمّ أنت حسبي، وعليك توكّلت، وإليك أنبت، فلا تكلني إلى جهلي، ولا إلى قلّة حيلتي، فبيدك الخير، وأنت على كل شيء قدير."

"اللهمّ اجعل الامتحان بردًا وسلامًا عليّ، واجعل توفيقي فيه بداية لتوفيقات أخرى تملأ حياتي نورًا."

 بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.

 اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير.

 عند تعسر الامتحان اللهم يا جامع الناس إلى يوم لا ريب فيه رد إلي حاجتي وأنت أرحم الراحمين.

 اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعماء، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضرا ليس بغائب، يا موجودا عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا حليما لا يعجل، يسر أمري.

دعاء لتثبيت المعلومات قبل الامتحان

وعن دعاء المذاكرة وتثبيت المعلومات يمكن أن نردد هذه الكلمات الجميلة لتسهيل المذاكرة وتثبيت المعلومات عند كل طالب ومنها:

اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت، وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهّم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم إنّي أسألك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم إنّا نسألك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو نزّلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهمنا الإجابة عند السّؤال، والنّجاح في الامتحان، آمين يا ربّ العالمين.

اللهم ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة.

اللهمّ إليك تقصد رغبتي، وإياك أسأل حاجتي ومنك أرجو نجاحي، وبيدك مفاتيح مسألتي، لا أسال الخير إلا منك ولا أرجوه من غيرك ولا أيأس من روحك بعد معرفتي بفضلك، يا من جمعت كل شيء حكمته، ويا من نفذ كل شيء حكمه، يا من الكريم اسمه، لا أحد لي غيرك فأسأله، ولا أثق بسواك فآمله، ولا أجعل لغيرك مشيئة من دونك أعتصم بها، وأتوكل عليه، فمن أسأل إن جهلتك، وبمن أثق إذ عرفتك.

دعاء دخول الامتحان دعاء لتثبيت المعلومات دعاء قبل الامتحان دعاء الامتحانات

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