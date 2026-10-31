رئيس جنوب الوادى الأهلية يتابع أعمال التجميل والتنسيق الحضارى

أجرى الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا، جولة تفقدية داخل الحرم الجامعي، لمتابعة حالة الحدائق والمناطق الخضراء، والوقوف على مستوى أعمال الصيانة والتجميل، في إطار حرص إدارة الجامعة على الارتقاء بالمظهر الحضاري وتوفير بيئة جامعية متكاملة.

وتضمنت الجولة متابعة الزراعات القائمة والمسطحات الخضراء بمختلف أنحاء الجامعة، حيث وجّه رئيس الجامعة بضرورة تكثيف أعمال الري والصيانة الدورية، وسرعة استبدال النباتات التالفة والميتة بأخرى جديدة، مع الاهتمام بتطوير أعمال التشجير والتنسيق بما يحافظ على المظهر الجمالي واستدامة الرقعة الخضراء داخل الحرم الجامعى.

كما شملت الجولة تفقد منطقة العيادات الخارجية، المزمع إنشاءها، حيث وجّه بتحديد الموقع الملائم لإنشاء بوابة خاصة بالمنطقة، بما يضمن تنظيم حركة الدخول والخروج، ويسهل وصول المترددين على العيادات، مع مراعاة اشتراطات السلامة وانسيابية الحركة.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى الأهلية أهمية استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الصيانة والتطوير، والاهتمام بكافة التفاصيل التي تسهم في تحسين البيئة الجامعية لكل أطرافها.

وشدد منصور على أن الحفاظ على المظهر الحضاري ورفع كفاءة المرافق يمثلان جزءًا أساسيًا من خطة الجامعة لتوفير بيئة آمنة ومنظمة تليق بطلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتواكب تطلعاتها نحو التميز والتطوير.





