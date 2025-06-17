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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تُعلن موعد مقابلات المتقدمين لوظائف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن تحديد موعد مقابلات المتقدمين لشغل عدد من الوظائف، بنظام الندب من بين العاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها والمديريات الإقليمية، وذلك في إطار خطته لتعزيز كفاءاته البشرية والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.

ومن المقرر أن تُعقد المقابلات بمقر المجلس الكائن بجاردن سيتي، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وفقًا للمواعيد المحددة مسبقًا، على أن يلتزم الحضور بإحضار المستندات المطلوبة، حيث لن يُسمح بدخول المقابلة دونها.

وتشمل المستندات المطلوبة ما يلي:

  • بيان حالة وظيفية حديث ومعتمد من جهة العمل، موضحًا به تقارير الكفاءة والجزاءات عن آخر 3 سنوات.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي موضح بها الوظيفة، مع الاطلاع على الأصل.
  • صورة من المؤهل الدراسي الأصلي، والمؤهل الأعلى إن وجد، مع الاطلاع على الأصول.
  • صورة شخصية حديثة.

وأوضح المجلس أن الاختبارات ستشمل التخصصات المُعلنة، بالإضافة إلى مدى إلمام المتقدم بمهارات الحاسب الآلي، بحسب طبيعة الوظيفة المتقدم لها.

وشدد المجلس على أن عدم الحضور في الموعد المقرر سيُعد بمثابة اعتذار رسمي من المتقدم عن استكمال إجراءات التقديم.

ويمكن الاطلاع على أسماء المرشحين ومواعيد المقابلات من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا لعرض الأسماء

الأوقاف وظائف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية موعد مقابلات المتقدمين وزارة الأوقاف

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