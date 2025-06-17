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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

600 كرتونة مواد غذائية من مؤسسة أبو العينين لأهالي العراقية بالمنوفية ضمن مبادرة ايد واحدة

مؤسسة ابو العينين
مؤسسة ابو العينين
مروة فاضل

تشارك مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي في  القافلة التنموية الشاملة بقرية العراقية بمركز ومدينة  الشهداء، والتي ينظمها التحالف الوطني ضمن مبادرة "إيد واحدة"، لدعم الأسر المستحقة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية وتكثيف الجهود التنموية بالمناطق الأكثر احتياجا.

وتشارك مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي في توزيع 600 كرتونة مواد غذائية سيتم توزيعها علي منازل القرية وتوزيع 350 هدية أطفال.


ومن المتوقع أن تستقبل القافلة  السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية.

وأكد محافظ المنوفية دعمه الكامل لكافة المبادرات والفاعليات التنموية التي تساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الرعاية والتكافل والتنمية المتكاملة والمستدامة بالتعاون التام مع كافة مؤسسات المجتمع المدني  للارتقاء بمستوى وجودة الحياة المعيشية للمواطنين .


وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن مبادرة "إيد واحدة " تتضمن تنظيم قافلة خدمية وتنموية موسعة اليوم بقرية العراقية بالوحدة الصحية ومركز الشباب والوحدة البيطرية ، بالتعاون التام مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء  بهدف تقديم عدد من  الخدمات الإنسانية والصحية والاجتماعية والاقتصادية المتكاملة بالمجان للأسر الأولى بالرعاية، على أن تشمل تقديم مساعدات مالية وعينية وخدمات طبية ، وأنشطة ترفيهية بالإضافة إلى إمكانية التقدم  على مشروعات صغيرة للتمكين الاقتصادي مع تمويلها مجانًا.

محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية قافلة مساعدات مؤسسة ابو العينين التحالف الوطني

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