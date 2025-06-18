موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الاسبوع المقبل.

وقال الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية، أن أعمال الكنترول مستمرة لرصد درجات امتحانات الشهادة الاعدادية لطلاب المحافظة.

وأكد أن نتيجة الشهادة الاعدادية ستكون جاهزة للطلاب الاسبوع المقبل.

وسيتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من رصد الدرجات ومراجعتها واعتمادها من اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية.

وسيتم إعلان النتيجة علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لمديرية التربية والتعليم والصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية وايضا علي الموقع الرسمي لمحافظة المنوفية برقم الجلوس.