استمرار التحقيقات مع المذيع الفرفوش بعد ضبطه في المنوفية .. تفاصيل

تواصل جهات التحقيق في محافظة المنوفية التحقيق مع سيد غنيم المعروف بالمذيع الفرفوش والذي تم ضبطه اليوم بتهمة ترويج فيديوهات خادشة للحياء علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

التحقيق مع المذيع الفرفوش

وكانت قوة من مباحث مركز شبين الكوم بقيادة الرائد محمد المغربي رئيس مباحث مركز شبين الكوم بالتعاون مع مباحث الآداب في حملة مشتركة لضبط المذيع الفرفوش.

وتم ضبط المشكو في حقه في قرية الماي التابعة لمركز شبين الكوم عقب مداهمة منزله.

جاء ذلك بناء علي قرار ضبط وإحضار للمشكو في حقه حيث تم ضبطه وبحوزته معدات تصوير وهاتف محمول وفيديوهات خادشة للحياء تم تصويرها لعدد من الراقصات .

وتواصل جهات التحقيق عملها بالتحقيق فيما نسب إليه من نشر فيديوهات خادشة للحياء والترويج لها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

يذكر أن السيد غنيم أحد أبناء قرية الماي بمحافظة المنوفية وكان قد سلك الحياة السياسية في عام 2015 بترشحه لمجلس النواب وشارك في حملات تمرد قبل ذلك.

وأبدى الأهالي استياءهم مما يفعله علي موقع التواصل الاجتماعي وتصوير الراقصات، مؤكدين أنه تغير في السنوات الأخيرة وسلك مسلك مختلف.