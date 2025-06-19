المنوفية تحتفل بعيدها القومي الـ119.. مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم لـ80 أسرة

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، لقاءاته بالحالات الإنسانية والأسر الأكثر احتياجا ضمن سلسلة "رد الجميل" لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

وقال “أبو ليمون” إنه خلال الأسبوع الحالي وضمن احتفالات المنوفية بالعيد القومي الـ 119، تم تنظيم لقاءات لعدد من الحالات الإنسانية وتسليم مساعدات مالية وعينية لأكثر من 230 حالة بقيمة إجمالية مليون ونصف المليون جنيه، بحضور اللواء عبد الله الديب، السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديري مديريات التموين والعمل، ووكلاء مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي.

ووسط فرحة الأهالي، سلم محافظ المنوفية مساعدات مالية وعينية تنوعت بين لحوم ومواد غذائية لـ 80 حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة بقيمة مالية تتجاوز 500 ألف جنيه لإعانتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية ومراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة.

وأضاف أنه في مطلع الأسبوع الحالي سبق وقد تم صرف مساعدات مالية وعينية لـ 150حالة إنسانية أخرى من الأسر الأولى بالرعاية وكراسي متحركة لذوي الهمم بقيمة إجمالية تزيد على مليون جنيه لتخفيف العبء عنهم تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي.

وخلال اللقاء، أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بتلك اللقاءات والتواجد بينهم والاستماع إلى مطالبهم لإيجاد حلول فورية حيالها، مؤكدا حرصه على التواصل الدائم والمباشر مع جموع أهالي وأبناء المحافظة وأن مكتبه مفتوح دائماً لتلبية مطالبهم.

وشدد على أنه لا يدخر جهداً في تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأهالي المحافظة.

ووجه مديري المديريات بالتواصل المباشر مع جميع الحالات وفحصها للوقوف على مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم كل فيما يخصه.

وأجرى محافظ المنوفية حواراً مفتوحاً مع عدد من الحالات الإنسانية للاستماع لجميع مطالب وشكاوى المواطنين.

ووجه الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن 20 حالة مرضية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بمستشفيات الجامعة والتأمين الصحي ومعهد القلب.

وكلف إدارة العلاقات العامة بالمحافظة باصطحاب حالة مرضية من مركز منوف تعاني من وجود أورام بالغدد الليمفاوية إلى مستشفى الجامعة بشبين الكوم لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة.

كما وجه المحافظ التموين ببحث إمكانية إضافة مواليد لـ 21 أسرة للمساهمة في صرف السلع التموينية المدعمة.

فيما وجه المحافظ التضامن الاجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 23 حالة أخرى تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية.

كما كلف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية.