موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في المنوفية

اعلن مصدر بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في المنوفية منتصف الأسبوع الجاري.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية الدكتور محمد صلاح، أن نتيجة الشهادة الاعدادية في المنوفية ستكون جاهزة عقب انتهاء اعمال رصد الدرجات ومراجعتها.

وتابع، أنه تم الانتهاء من اعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الاعدادية في المنوفية وجاري رصد الدرجات ومراجعتها واعتمادها من اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية.

وطمأن وكيل الوزارة أولياء أمور الشهادة الاعدادية في المنوفية أن النتيجة مطمئنة ونسبة النجاح مرتفعة، مؤكدا أن الجميع يعمل من أجل مصلحة الطلاب.

وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في المنوفية علي الموقع الرسمي لمحافظة المنوفية والصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم في المنوفية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.