العيد القومي لمحافظة المنوفية.. حياة كريمة تغير معالم أشمون والشهداء

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إن إجمالي عدد مشروعات مبادرة " حياة كريمة " بقرى مركزي أشمون والشهداء بلغ (1609) مشروع خدمي وتنموي بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية، شملت (1080 ) مشروع بأشمون و(529) مشروع بالشهداء .

وبفضل جهود ودعم محافظ المنوفية ، فقد حظيت المحافظة بمركزين ( أشمون - الشهداء ) ضمن المبادرة الرئاسية بواقع (27) قرية بمركز الشهداء و(54) قرية بمركز أشمون بإجمالي (81) قرية بالمركزين لخدمة ما يقرب من (مليون و 200ألف نسمة) من أجل تلبية مطالب واحتياجات شعب المنوفية.

ويشير محافظ المنوفية ، أنه منذ انطلاق المشروع حرص على اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات الهامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية بما تشملها من مشروعات تنموية وخدمية ، وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرة وتم تشكيل فرق عمل لتقديم كافة التسهيلات والسرعة في إنهاء الإجراءات بالتنسيق الكامل مع قيادة المنطقة المركزية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المختصة.

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات المستهدفة بالمبادرة بمختلف القطاعات التنموية والخدمية وتشغيلها ودخولها الخدمة أمام المواطنين لتحقيق طفرة في مستوى جودة الخدمات ، وجارى سرعة نهو الأعمال المتبقية بالمشروعات لتسليمها وفق الجداول الزمنية المحددة كون المبادرة مهمة وطنية وتقع في المقام الأول للقيادة السياسية، فضلاً عن المتابعة الدورية الميدانية لكافة الأعمال المنفذة على أر ض الواقع بقرى مركزي أشمون والشهداء للوقوف على حجم مستجدات الأعمال ومعدلات الإنجاز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

حيث بلغ إجمالي عدد مشروعات المجمعات الخدمية والزراعية " (40) مشروع ، وعدد مشروعات تبطين الترع والمجاري المائية (81) مشروعاً ، (20) مشروع كباري الري ، (64) مشروع للشباب والرياضة.

وفى قطاع الطرق بلغ عدد المشروعات (94) مشروع تضمن طرق رئيسية وفرعية ، و(8) مشروعات سكن كريم، وكذا إنشاء (44) مشروع أسواق ومواقف ونقط إطفاء ، و(16) مشروع للتضامن الاجتماعي ، و(14) مشروع نقطة إسعاف ، و(45) مشروع لقطاع البريد ، و(113) أبراج محمول ، و(16) مشروع لمحطات السكة الحديد، و(15) نقطة شرطة.

وفي قطاع الصحة بلغ عدد المشروعات (62) مشروع وحدات صحية ، وفي الصرف الصحي شبكات انحدار وخطوط طرد (136) مشروع، (55) مشروع محطات رفع ، و(10) محطات معالجة ، (162) وصلات منزلية مياه شرب وصرف صحى، كما يتم تنفيذ (81) مشروع بقطاع مياه الشرب شبكات ، (70) مشروع محطات مياه شرب آبار ارتوازية ، (137) مشروع لقطاع الأبنية التعليمية ، وعدد( 81) مشروع اتصالات شبكة الألياف الضوئية ، وكذلك تنفيذ 81 مشروعات الغاز الطبيعي و2 محطة غاز ، و(81) مشروع بقطاع الكهرباء .

وفيما يخص المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمراكز ( منوف والباجور وقويسنا ) بإجمالي 126 قرية لخدمة (مليون و400 ألف نسمة) ، وأشار محافظ المنوفية إلى أنه جارى العمل على قدم وساق في الإعداد والتجهيزات والمعاينات الميدانية بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة لقطع الأراضي على أرض الواقع لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والبدء الفوري للتنفيذ، فضلاً عن تحديد المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية القصوى بمختلف القطاعات والتي تمس حياة المواطنين لخدمة الأهالي.