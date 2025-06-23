طفرة غير مسبوقة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية.. إنشاء محطات رفع رئيسية وفرعية وخطوط طرد.. واستثمارات بحجم 10مليارات جنيه

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يعد أحد الملفات الهامة والرئيسية ضمن أجندة منظومة العمل ، فمنذ توليه المسئولية حرص على تطوير هذا القطاع الحيوي وفق خطط بناءة ومدروسة لدعم وتوصيل خدمات الصرف الصحي للأهالي بجميع قري ومراكز المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتغيير واقعهم للأفضل.

وحول الاستثمارات الحكومية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي ، أشار محافظ المنوفية إلى أن حجم الاستثمارات بلغت (10 مليار جنيه) خلال الفترة من 2019 وحتى 2025 ، وذلك من خلال رفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لمشروع خدمة مياه الشرب والصرف الصحي ، تنوعت ما بين إنشاء محطات مياه الشرب ومحطات فصل حديد ومنجنيز ، واحلال وتجديد شبكات مياه بنطاق المحافظة ، وإحلال وتجديد وصيانة محطات مياه مرشحة ، فضلا عن إنشاء محطات رفع رئيسية وفرعية وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطات معالجة الصرف الصحي، وكذا إحلال وتجديد مجموعات رفع كهربائية لمحطات الصرف.

(مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي)

في إطار ما توليه محافظة المنوفية لرفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارهم أحد القطاعات الحيوية الهامة التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر والتي حرصت المحافظة على توصيلها لجميع القرى والمراكز للارتقاء بمستوى الخدمات وتغيير واقعهم إلى الأفضل.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم نهو مشروعات بالقطاعين باستثمارات بلغت 6 مليار جنيه وجارى تنفيذ مشروعات بـ4 مليار جنيه ، تضمنت الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي لعدد 47 قرية جديدة ، فضلاً عن إنشاء 27 محطة رفع ، 7 محطات معالجة إنشاءات وتوسعات ، كما شملت تنفيذ 3 محطات مياه ( الحامول ، الباجور ، شما ) ، و 6 محطات إزالة حديد ومنجنيز ، 5 خزانات.

ومن أهم المشروعات المنفذة :

• محطة صرف صحى نادر الفرعية 1 بتكلفة 36 مليون جنيه .

• محطة صرف محطة صحى نادر الفرعية 2 بتكلفة 30 مليون جنيه.

• محطة صرف صحى ميت البيضا بتكلفة 45 مليون جنيه .

• محطة صرف صحى سبك الضحاك بتكلفة 36 مليون جنيه .

• محطة صرف صحى كفر نفرة الرئيسية بتكلفة 41 مليون جنيه .

• محطة صرف صحى كفر نفرة الفرعية بتكلفة 38 مليون جنيه .

• محطة صرف صحى كفر هلال بتكلفة 39 مليون جنيه .

• محطة صرف صحى كفر الشيخ طعيمة بتكلفة 46 مليون جنيه .

• محطة صرف صحى طوخ طنبشا الفرعى بتكلفة 68 مليون جنيه .

• محطة صرف صحى طوخ طنبشا الرئيسية بتكلفة 69 مليون جنيه .

• محطة صرف صحى جزى بتكلفة 92 مليون جنيه .

برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية ( مشروعات الميجا )

استكمالا لخطة التنمية الشاملة التي ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير كافة الخدمات بمختلف القطاعات للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

أشار محافظ المنوفية إلى أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية ( مشروعات الميجا ) الممول من البنك الدولي والآسيوي يـُعد من أهم المشروعات القومية والتنموية التي تنفذها الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية بقري مركز تلا باستثمارات تزيد عن " مليار و381 مليون جنيه " بهدف تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ودعم التنمية المستدامة وحماية البيئة .

حيث يضم البرنامج ، مشروعات إنشاء محطات معالجة ورفع وشبكات انحدار ووصلات منزلية بما يساهم في تحسين نوعية مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بالمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية أنه بفضل التوجيهات الرئاسية كان لها بالغ الأثر في الإسراع بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى ، وإحداث طفرة هائلة مما ساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما في المناطق الريفية والقري الأكثر احتياجا ، لافتاً أن تلك الإنجازات تعد ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بتوفير خدمات أساسية تليق بالمواطن المصري لتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من أهم مشروعات برنامج (مشروعات الميجا ) بقري مركز تلا:-

• شبكات إنحدار ومحطات رفع وخطوط طرد بكفر الشرفا الغربي بمركز تلا بتكلفة 41 مليون جنيه .

• محطة صرف صحى - تجمع قرى تلا الجديدة بمنشأة محمد- كفر العرب البحرى بتكلفة 111 مليون جنيه .

• محطة صرف صحى بكفر قرشوم بتكلفة 44 مليون جنيه .

• محطة صرف صحى كوم الشيخ عبيد- عزبة رشيد بتكلفة 48 مليون جنيه

• محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة تلا بتكلفة 113 مليون جنيه .

• محطة صرف صحى جداد – صفط جدام بتكلفة 96 مليون جنيه .

• محطة صرف صحى كفر العلوى بتكلفة 46 مليون جنيه .

• محطة معالجة مياه الصرف الصحى صفط جدام بتكلفة 128 مليون جنيه .

• محطة صرف صحى شبرا بتوش- ميت الكرام بتكلفة 69 مليون جنيه .

• محطة صرف صحى قشطوخ – البندارية بتكلفة 159 مليون جنيه .

• محطة صرف صحى كفر الشيخ شحاتة بتكلفة 236 مليون جنيه .

• محطة معالجة مياه الصرف الصحى الكمايشة بتكلفة 166 مليون جنيه .

• محطة صرف صحى منشأة السلام بتكلفة 46 مليون جنيه.

• محطة صرف صحى كوم مازن بتكلفة 54 مليون جنيه.

• محطة رفع وخط الطرد منشأة السلام بتكلفة 46 مليون جنيه.

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