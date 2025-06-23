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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط المتهمين بإنهاء حياة زوجين في المنوفية بدافع سرقتهما

ضبط المتهمين بقتل زوجين في المنوفية
ضبط المتهمين بقتل زوجين في المنوفية
مروة فاضل

تمكنت مباحث أمن المنوفية من ضبط المتهمين بقتل زوجين في قرية تلوانة التابعة لمركز الباجور.

وتبين أن الدافع وراء قتل الزوجين سرقتهما حيث كانا يعيشان بمفردهم بعد زواجهما وعدم إنجابهم للاطفال.

كما تبين أن وراء الواقعة أحد أقارب المجني عليها الذي استعان بأحد أصدقاءه لاتمام الواقعة وسرقة أموال ومصوغات ذهبية من المجني عليهم.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بتلقيهم بلاغا من أهالي قرية تلوانة بالعثور علي جثامين زوجين مقتولين داخل شقتهم.

بالانتقال تبين أن الزوجين فوق الستين عاما ويعيشون بمفردهم لأنهم لم يرزقا بأطفال واكتشف الجيران مقتلهم.

وبالبحث والتحريات وفحص كاميرات المراقبة تبين أن وراء الواقعة أحد أقارب المجني عليها محمود ع 27 سنة وصديقه وذلك بغرض السرقة.

وتبين أن المتهمين قاموا بقتل المجني عليهم وسرقة أموالهم ومصوغاتهم الذهبية وقاموا باخفاءها لدي أحد أقاربهم.

وبضبطهم اعترفوا ارتكابهم الواقعة وارشدوا عن مكان المسروقات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية الباجور مقتل زوجين

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