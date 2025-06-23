محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية في إزالة التعديات ضمن الموجة الــ 26

تـابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال الموجه الـ 26 لإزالة التعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

ووجه بضرورة الاستمرار في شن حملات الإزالة المكبرة بنطاق المحافظة والمتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة ورصد أية محاولات للبناء المخالف أو التعديات أو المتغيرات المكانية وإزالتها في المهد ضمن أعمال الموجة واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن وتطبيق القانون بكل حزم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

فيما شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية والتصدى بحزم تجاه القيام بأعمال البناء المخالف والعشوائى مع ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل الميداني المستمر والمتابعة الدقيقة لهذا الملف ، كون التعدي خط أحمر ولن أسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي تعديات جديدة.

وأكد أنه يتابع الحالة العامة لتنفيذ أعمال الموجة الـ 26 من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوقوف على التعامل اللحظي مع التعديات المخالفة تنفيذاً لدولة القانون .

جدير بالذكر أن الموجة الـ 26 تنفذ علي 3 مراحل ، بدأت المرحلة الأولي من 10 حتي 30 مايو الماضي ، تليها المرحلة الثانية من 10 وحتي 27 يونيو الجاري ، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 الي 25 يوليو 2025.