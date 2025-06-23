أوصى العريس بحسن معاملتها| شاهد.. محافظ المنوفية وكيلاً لعروس يتيمة

لمشاركتهم فرحتهم ووسط أجواء من البهجة والزغاريد ، شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام "كوكيلاً للعروس" ، مراسم عقد قران عروس يتيمة من مؤسسة تربية البنات بشبين الكوم التابعة لجمعية الهلال الأحمر ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع تلك الفئات وتلبية احتياجاتهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم .

حضر مراسم عقد القران، محمد جمعة مدير مديرية التضامن، محمد موسي رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، رجل الأعمال المهندس أسامة مدكور ، مصطفى بسيوني ، مديرة مؤسسة التربية للبنات ، وعدد من المختصين.

حيث قدم محافظ المنوفية ، خالص تهانيه القلبية للعروسين متمنياً لهم حياة زوجية سعيدة، وأهدى العروسة دعما مالياً بمشاركة رجال الاعمال لاستكمال باقي مستلزمات بيت الزوجية وبناء حياة أسرية جديدة ، وذلك في إطار الشراكة الفعالة بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني في تعظيم دور العمل الخيري وتعزيز أواصر التراحم بين مختلف فئات المجتمع.

وحرص العروسان، على التقاط الصور التذكارية مع محافظ المنوفية، وأوصى المحافظ زوجها بالمعاملة الحسنة والحفاظ عليها، مؤكداً لهم على دعمه الكامل والوقوف بجانبهم لتحقيق حياة أسرية كريمة وصالحة تنعم بالحياة السعيدة.

فيما ثمن العروسان الدور الأبوي للمحافظ لما لمسوه من اهتمام وتقديم يد العون والمساهمة فى تخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم ورعايته الشاملة لأبنائه الأيتام وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهم من أجل تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.