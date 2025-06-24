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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح سوق اليوم الواحد لبيع السلع بأسعار مخفضة .. صور

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية " سوق اليوم الواحد " بمدينة أشمون بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، لبيع السلع  الغذائية والأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار لرفع العبء عن كاهلهم ، جاء ذلك بحضور المحاسب أسامة عز الدين  مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ،  طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .

حيث تفقد المحافظ أقسام السوق والذى يضم تشكيلة متنوعة من المنتجات والسلع الغذائية والأساسية " الأرز ، مكرونة ، زيت ، عدس ، فول ، سمن ، دقيق ، ألبان ، خضروات ، منظفات ، معلبات وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة " واستمع لشرح تفصيلي عن  توافر جميع المنتجات واطلع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة ومدى توافرها بكميات وفيرة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين وسد احتياجاتهم .

وخلال تفقده ، وجه محافظ المنوفية بتكثيف المنتجات و عرض الأسعار قبل وبعد التخفيض مشيراً إلى أن تنظيم  مثل هذه الأسواق  يعد خطوة هامة نحو تسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق  بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية ، مؤكداً أننا مستمرون في التنسيق التام مع الغرفة التجارية بالمحافظة لتحقيق استقرار الأسعار والرقابة على الأسواق.

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