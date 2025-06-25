المنوفية.. توريد واستلام الأجهزة والمعدات لتشغيل مركز طب الأسرة بشما

اعلن الدكتور عمرو مصطفى مدير مديرية الصحة بمحافظة المنوفية أنه تم توريد واستلام كافة الأجهزة والمعدات ومستلزمات الفرش الطبي اللازمة الخاصة بمنظومة تشغيل مركز طب الأسرة بشما والبدء الفوري في أعمال تركيب تلك المعدات تمهيداً لدخولها الخدمة أمام المواطنين في أقرب وقت.

تضمنت التجهيزات الطبية عدد من أحدث الأجهزة التكنولوجية الطبية متنوعة التخصصات ومنها (٩ كشاف فحص متحرك - ٦ أطقم الات جراحيه - سونار - مثبت تيار سونار- حضانة معمل - جهاز تقطير- جهاز أتوكلاف- ٢جهاز نبض جنين - مجموعه كامله لآلآت أسنان - جهاز رسم قلب- ٢ جهاز شفاط سوائل- ٣ جهاز نبيولايزر- ٥ مولد أكسجين ١٠ لتر - جهاز تحميض أشعه CR) وغيرها من الأجهزة التي تساهم وبشكل فعال في الكشف المبكر وتشخيص الحالات بدقة عالية وميكنة خدمات الرعاية الصحية مما يساهم في تحسين مستوى الخدمة وتخفيف عن المرضى وتخفيف قوائم الانتظار.

وأكد اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية حرصه التام على إتخاذ كافة الإجراءات والقرارات الجادة والعاجلة والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة لدعم وتطوير القطاع الطبى بالمحافظة ولا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، لتعزيز البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية خاصة في المناطق الريفية الأمر الذى يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقليل قوائم الانتظار لدعم الصحة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.