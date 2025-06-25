قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
315 مليار جنيه إيرادات.. إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية
نتنياهو عن مقـ.تل 7 من جنوده: يوم بالغ الصعوبة على شعب إسرائيل
برعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يطلق الدور الثانية لتأهيل 6000 محفظ بالأروقة
في مبارة كأس خوان جامبر.. برشلونة يعلن عودة استاد الكامب
طريقة استخراج قسيمة الزواج إلكترونيا من المنزل 2025
جريمة هزت المنوفية.. تفاصيل إنهاء حياة "حسن" و"مريم" علي يد والدهم بقويسنا.. والأم تصرخ: يارتني كنت بدالكم
فقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم
وزير الخارجية يؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع اليونان ويبحث مع نظيره التطورات الإقليمية
قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد خليل الشناوي رئيسا لهيئة النيابة الإدارية
بعد الضربة الأمريكية لمنشآت إيران النووية.. من يملك السلاح الأقوى بين الدول التسع؟
رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
بالأرقام.. ريال مدريد الفريق الوحيد في العالم يتفوق على الأهلي بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جريمة هزت المنوفية.. تفاصيل إنهاء حياة "حسن" و"مريم" علي يد والدهم بقويسنا.. والأم تصرخ: يارتني كنت بدالكم

المتهم بقتل طفليه في المنوفية
المتهم بقتل طفليه في المنوفية
مروة فاضل

هزت جريمة بشعة أرجاء محافظة المنوفية بعد قيام أب في قرية قويسنا البلد بمركز قويسنا بقتل طفليه الصغيرين بوحشية وتركهم وفر هاربا.

الأب الذي لم يرحم توسلات طفليه حسن ومريم بعد التعدي عليهم بالضرب بعصا خشبية وبعد ذلك احضر سلاح أبيض وسدد لهم عدة طعنات ليلقوا مصرعهم في الحال.

بدأت الواقعة بعد انفصال الأب عن الأم وطلاقهما ووجود الأطفال مع والدهم، ولكن كانت رغبتهم في العيش مع والدتهم للهرب من جحيم الأب.

وأدلي الاب في اعترافاته أمام ضباط قسم قويسنا أنه اقدم علي قتل طفليه لالحاحهم علي العيش لدي والدتهم المطلقة، قائلا: "كانوا عاوزين يقتلوني علشان يروحوا يعيشوا مع أمهم".

قسوة وجحود الاب ورغبته في الانتقام من طليقته دفعه الي استخدام عصا خشبية وسلاح أبيض في التخلص من طفليه.

حسن صاحب ال 13 عاما والذي وصل إلي المستشفي متوفيا إثر إصابته بكدمات وطعنات نافذة، ومريم صاحبة ال 11 عاما بعد إصابتها بكدمات وطعنات في الوجه والصدر.

الاب الذي قتل طفليه حاول الهرب ولكن تمكنت قوات الشرطة من ضبطه بعد ساعات من واقعة القتل.

انهارت الام داخل مستشفي قويسنا والتي خرجت تهرول باكيه وسط صراخ ابكي الجميع داخل المستشفي قائلة “ يارتني كنت أنا بدالكم يا حبايبي”.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة قويسنا بمقتل طفلين علي يد والدهم.

بالانتقال تبين قيام “ م.م ” بقتل طفليه حسن ومريم بعد التعدي عليهم بسلاح أبيض.

فيما تم ضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية قتل قويسنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم

1000 جنيه نزولا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

عقار مائل بالإسكندرية

تحرك عاجل بشأن عقار مائل يُشكل خطرًا داهمًا بالإسكندرية

سعر الذهب

سعر أغلى عيار ذهب اليوم 25-6-2025

ترامب

ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

صورة أرشيفية

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025

سعر الذهب

تعرف على سعر الذهب اليوم 25-6-2025

إجازة .. أرشيفية

إجازتان رسميتان مدفوعتان الأجر للقطاع الخاص .. المواعيد والتفاصيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

رسائل قوية من قمة الناتو.. دعوات لحماية السلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا

نسرين رمضاني

احتفالات ومهرجانات ثقافية.. أبرز فعاليات ذكرى تأسيس الجيش الوطني بتونس

ترامب

ترامب: سينتهي بنا المطاف إلى إقامة علاقات جيدة مع إيران

بالصور

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

بهذه الأطعمة.. ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك واحمي قلبك

ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك وأحمي قلبك..بتناول 5 أطعمة طبيعية
ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك وأحمي قلبك..بتناول 5 أطعمة طبيعية
ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك وأحمي قلبك..بتناول 5 أطعمة طبيعية

إطلالة مميزة.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

طبيب يحذر: المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر

طبيب يحذر: المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر
طبيب يحذر: المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر
طبيب يحذر: المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر

فيديو

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

سلمى ابو ضيف

وزني وصل 70 كيلو.. سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل لأول مرة عن تجربة الحمل والولادة

ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو

إيناس عز الدين: جوزي ماسبنيش رغم عدم قدرتي على الإنجاب ويعتبرني ابنته المُدللة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد