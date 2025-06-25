جريمة هزت المنوفية.. تفاصيل إنهاء حياة "حسن" و"مريم" علي يد والدهم بقويسنا.. والأم تصرخ: يارتني كنت بدالكم

هزت جريمة بشعة أرجاء محافظة المنوفية بعد قيام أب في قرية قويسنا البلد بمركز قويسنا بقتل طفليه الصغيرين بوحشية وتركهم وفر هاربا.

الأب الذي لم يرحم توسلات طفليه حسن ومريم بعد التعدي عليهم بالضرب بعصا خشبية وبعد ذلك احضر سلاح أبيض وسدد لهم عدة طعنات ليلقوا مصرعهم في الحال.

بدأت الواقعة بعد انفصال الأب عن الأم وطلاقهما ووجود الأطفال مع والدهم، ولكن كانت رغبتهم في العيش مع والدتهم للهرب من جحيم الأب.

وأدلي الاب في اعترافاته أمام ضباط قسم قويسنا أنه اقدم علي قتل طفليه لالحاحهم علي العيش لدي والدتهم المطلقة، قائلا: "كانوا عاوزين يقتلوني علشان يروحوا يعيشوا مع أمهم".

قسوة وجحود الاب ورغبته في الانتقام من طليقته دفعه الي استخدام عصا خشبية وسلاح أبيض في التخلص من طفليه.

حسن صاحب ال 13 عاما والذي وصل إلي المستشفي متوفيا إثر إصابته بكدمات وطعنات نافذة، ومريم صاحبة ال 11 عاما بعد إصابتها بكدمات وطعنات في الوجه والصدر.

الاب الذي قتل طفليه حاول الهرب ولكن تمكنت قوات الشرطة من ضبطه بعد ساعات من واقعة القتل.

انهارت الام داخل مستشفي قويسنا والتي خرجت تهرول باكيه وسط صراخ ابكي الجميع داخل المستشفي قائلة “ يارتني كنت أنا بدالكم يا حبايبي”.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة قويسنا بمقتل طفلين علي يد والدهم.

بالانتقال تبين قيام “ م.م ” بقتل طفليه حسن ومريم بعد التعدي عليهم بسلاح أبيض.

فيما تم ضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.