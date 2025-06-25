محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم لـ70 حالة إنسانية

وسط فرحة الأهالي، سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مساعدات مالية وعينية تنوعت بين لحوم ومواد غذائية لـ 70 حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة بقيمة مالية إجمالية تجاوزت نصف مليون جنيه لاعانتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية ومراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة.

وأشار المحافظ إلى أنه منذ مطلع هذا الشهر الحالي تم تنظيم 4 لقاءات وصرف مساعدات مالية وعينية لأكثر من 350 حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية وكراسي متحركة لذوي الهمم بقيمة إجمالية تقارب 2,5 مليون جنيه لتخفيف العبء عنهم تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والدكتور هاني الجمل رجل الأعمال ، الدكتورة شيرين عبد العزيز ، والنائب عصمت زايد أعضاء مجلس النواب ، مديري مديريات التموين والعمل والصحة والتضامن الاجتماعي .

وخلال اللقاء، أكد محافظ المنوفية حرصه علي تنظيم هذه اللقاءات بشكل دوري لمد يد العون للأسر الأولي بالرعاية، مشيدا بدور رجال الأعمال ودرهم البارز في المشاركة المجتمعية الفعالة.

ولفت إلي تواجد مسئولي الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي للتواصل المباشر مع الحالات لتسهيل الإجراءات اللازمة وتقديم خدمة متميزة بشكل غير تقليدي من أجل رفع مستواهم المعيشي.

كما أجرى محافظ المنوفية حواراً مفتوحاً مع عدد من الحالات الإنسانية واستمع اليهم باهتمام بالغ للتعرف على ظروفهم المعيشية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لهم، قائلاً " أنا في خدمتكم وتحت أمركم ومكتبي مفتوح دائماً لتلبية مطالبكم".

وأضاف: أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم .

وخلال اللقاء، كلف محافظ المنوفية الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن 16 حالة مرضية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بمستشفيات الجامعة والتأمين الصحي وقويسنا وجراحات المخ والأعصاب ورمد وصدر شبين الكوم.

كما وجه المحافظ التموين ببحث إمكانية إضافة مواليد لـ 37 أسرة للمساهمة في صرف السلع التموينية المدعمة.

ووجه المحافظ التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 20 حالات أخرى تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية، وكذا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية.

وفي نهاية اللقاء قدم الأهالي الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على تلك اللفتة الطيبة وحرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة لتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم وتقديم يد العون لهم.

كما أشادوا بجهوده الميدانية المبذولة في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات الحيوية لتحسين جودة الخدمات المقدمة.