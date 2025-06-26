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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفاصيل صادمة .. ماذا وجدت الشرطة في شقة قاتل طفليه بالمنوفية

حسن ومريم
حسن ومريم
مروة فاضل

عصا خشبية محطمة وجانشات تعليق بالسقف .. هكذا كان يستخدم الأب قاتل طفليه بالمنوفية وسائل تعذيب وضرب نجليه حتى الموت عقب انفصاله عن والدتهما بسبب رغبتهما الملحة في العيش لدى والدتهما.

16 عاما عاشتها الزوجة في ضيق وضرب مستمر وتحملت من أجل أطفالها الثلاثة محروس 16 سنة وحسن 13 سنة ومريم 10 سنوات.

ضاق الحال بالام بعد وفاة حماها الشيخ بالأزهر الذي كان يبعد زوجها عن ضربها المتبادل ولكن بعد وفاته زاد الاب غلظة علي الزوجة ولابنائه مما اضطر الام الي الانفصال منذ 6 اشهر.

هرب الطفل الكبير من الاب بعد مرات تعذيبه وضربه المبرح بعصا خشبية ونجح في أن يمكث مع والدته قائلا لهم “ لو رجعتوني له تاني ههرب من البيت خالص”.

بقي مع الاب الطفلين الصغيرين اللذين كانا دائما يرددان أنهما يريدان أن يعيشان مع امهما مع رفض الاب المستمر واستمرار ضربهما لإبعادهما عن أفكارهما.

وفي اليوم المشئوم ذهب الطفلان لرؤية والدتهم وعند عودتهم من عند امهم استشاط الاب غضبا وقرر الانتقام من أطفاله بعد أن قالوا له أنهم يريدون العيش مع الام لينهال عليهم ضربا بعصا خشبية وسلاح أبيض حتي لاقي الطفلان ربهم متأثرين باصابتهم.

وصل حسن المستشفي اولا فاقدا للوعي وحاول الأطباء انقاذه الا أنه توفي من إصابته بكدمات شديدة وضرب مبرح وطعنات ولحقت به شقيقته مريم التي جاءت بعده الي المستشفي ولها طعنات وضرب مبرح بالصدر.

بكي الاطباء من منظر الاطفال وتعذيبهم الشديد وحاول الاب الهرب من جريمته ولكن تم ضبطه من قوات الشرطة.

اعترف الاب بارتكابه الواقعة مستخدما عصا خشبية وسلاح ابيض، كما عثرت قوات الأمن علي عصا خشبية كثيرة محطمة الي جانب جنش معلق في السقف.

وتم تشييع جثامين الصغار وسط حالة من الحزن بين جميع أبناء القرية الذين أكدوا أن الأب في كامل قوته العقلية ولكنه كان يتعاطى المخدرات وكانت زوجته تصرف علي المنزل بمساعدة أسرته وضاق بها الحال فانفصلت عن الزوج.

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