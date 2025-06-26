خلال جولة لوكيل صحة المنوفية.. إحالة المقصرين للتحقيق في مستشفى بركة السبع

اجري الدكتور عمرو مصطفى محمود ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، زيارة ميدانية لمستشفى بركة السبع المركزي، لمتابعة كفاءة التشغيل وجاهزية الأقسام الحيوية، وعلى رأسها الطوارئ، لتقديم خدمات طبية آمنة وعالية الجودة للمواطنين، خصوصًا خلال الإجازات الرسمية.



شملت الجولة التفقدية أقسام الاستقبال والطوارئ، غرف ملاحظة المرضى، الرعايات المركزة، المعامل، الأقسام الداخلية، الأشعة، الصيدليات والمخازن. وحرص وكيل الوزارة على:التأكد من تواجد الفرق الطبية وجداول النوبتجيات، متابعة حالات الرعاية المركزة وموقف تسكين المرضى.

الاطلاع على معدلات الانتظار ورصيد الدم ومشتقاتهمراجعة مؤشرات الأداء ونسب الإشغال والعمليات الطارئة, سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الرعاية العاجلة دون تأخير.

الاستماع إلى المرضى وذويهم لاستطلاع مدى رضاهم عن الخدمة الطبية.



رصد الدكتور عمرو مصطفى بعض أوجه القصور، حيث قرر أحال المتغيبين عن العمل إلى الشئون القانونية بالمديرية.



كما كلّف بمتابعة عمل فريقي مكافحة العدوى والجودة وتحويل الأمر للتحقيق لسوء الآداء الذي تم رصده خلال الزيارة، واستدعاء رئيسة التمريض إلى المديرية لمناقشتها في عدد من الملاحظات السلبية التي تم تسجيلها خلال المرور.

كما ناقش وكيل الوزارة الطبيب المسؤول بعدد من الحالات التي تستدعي التحويل لمستشفيات أطفال متخصصة لضمان تلقيها الرعاية الأنسب، مشددًا على ضرورة سرعة التنسيق والتحويل في مثل هذه الحالات الحرجة.

وخلال جولته، تفقد قسم الكلى الصناعي، وحرص على الحديث مع المرضى للاطمئنان على جودة الخدمة المقدمة ورضاهم عن مستوى الرعاية، وتأكد من حصولهم على الوجبات الصحية المناسبة وراحتهم أثناء تلقي الجلسات ومراجعة التحاليل الخاصة بهم و الإطلاع على الملفات الخاصة بهم

كما مرّ على مطبخ المستشفى، واطلع على مواصفات الوجبات المقدمة للمرضى وتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة الغذائية، ووجه بضرورة المتابعة اليومية لذلك.

وفي بنك الدم، تابع سيادته مدى جاهزيته واستعداده الكامل لدعم المبادرات الصحية القادمة، خاصة فيما يتعلق بتوافر الفصائل ومشتقات الدم اللازمة لأي طوارئ محتملة.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية تواجد المدير أو نائبه داخل المستشفى على مدار الساعة، مع استمرار أعمال النظافة ومتابعتها على مدار اليوم.