نجاح عملية جراحية دقيقة بزراعة الشرايين التاجية بمستشفيات جامعة المنوفية

اعلنت مستشفيات جامعة المنوفية عن نجاح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفيات الجامعية في إجراء عملية جراحية دقيقة لزراعة الشرايين التاجية باستخدام تقنية التدخل الجراحي المحدود "MIDCAB "لمريضة تعاني من انسداد حاد بالشرايين التاجية وذبحة صدرية غير مستقرة وتعاني من مرض السمنة حيث يبلغ وزنها 155 كجم .

القصة الكاملة

نجح في إجراء الجراحة من خلال فتحة جانبية صغيرة لا تتجاوز 5 إلى 7 سنتيمترات فقط دون الحاجة إلى فتح عظمة الصدر كما هو معتاد مشيرًا إلى أن هذه التقنية تعد طفرة في جراحات القلب لما لها من دور كبير في تقليل المضاعفات وتخفيف الألم وتسريع التعافي وتحسين النتائج الجراحية بشكل عام .

تمت العملية الجراحية تحت إشراف الدكتور محمد فهمي النعماني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور محمد صبري عمار المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور رفيق سليمان رئيس قسم جراحة القلب والصدر

عميد كلية الطب

وأوضح الدكتور محمد النعماني أن هذا النجاح يعكس قدرة مستشفيات جامعة المنوفية على إجراء تدخلات دقيقة باستخدام أحدث ما توصل إليه العلم بفضل الكوادر الطبية المتميزة والتجهيزات المتطورة ويجسد التزام المستشفيات الجامعية بتقديم خدمات علاجية عالية الجودة تواكب المعايير العالمية

كما وجه عميد الكلية الشكر والتقدير للفريق الطبي المعالج وهيئة التمريض على ما بذلوه من جهد واحترافية في تنفيذ هذا التدخل الدقيق معبرًا عن فخره بما يحققه أبناء مستشفيات جامعة المنوفيه من إنجازات ملموسة تعكس مستوى التدريب والكفاءة داخل المستشفيات الجامعية.