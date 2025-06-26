ضبط طن أعلاف مجهول وتحرير 217 محضرا لـ مخابز وأسواق بالمنوفية



تـابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات .

حيث تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية من تحرير 217 محضر تمويني متنوع خلال يومي الأربعاء والخميس ، تنوع ما بين 124 محضر مخالفات مخابز و 93 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار .



وأشار وكيل وزارة التموين بالمنوفية أنه من أبرز المخالفات تحرير محضر جنح ضد القائم بالعمل بكيان لتصنيع البلاستيك بمركز قويسنا لممارسة نشاط بدون ترخيص وضبط 1 ماكينة نفخ للزجاج و 1000 زجاجة جاري إعدادها للتصنيع بدون مستندات ومجهولة المصدر ، كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل أعلاف بمنوف لحيازته كمية قدرها 1 طن أعلاف بدون مستندات ومجهولة المصدر ، فيما تم تحرير 4 محاضر ضد أصحاب محلات بقالة بأشمون وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح وبدون وجه حق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .



وشدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري .