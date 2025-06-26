انهيار الأم | أهالي المنوفية يشيعون جثماني طفلين قتلهما والدهما في قويسنا .. صور

شيع العشرات من أهالي قرية قويسنا البلد في محافظة المنوفية جثامين الطفلين حسن ومريم وذلك إثر مقتلهم علي يد والدهم.

وادي الأهالي صلاة الجنازة علي الصغيرين من مسجد القرية عقب وصول الجثامين من مستشفي شبين الكوم بعد مناظرة الطب الشرعي الجثامين.

وشيع الأهالي الجثامين الي مثواهم الأخير في مقابر الأسرة بالقرية وسط حالة من الحزن علي وجوه أبناء القرية وصراخ وبكاء الام وسيدات القرية.

وظهرت الام في حالة انهيار تام وسط صراخ وبكاء غير مصدقة ما حدث لأطفالها.

وأكد اهالي القرية، أن والد الطفلين كان يعاملهم بوحشية وكان دائم الضرب لهم لرغبتهم في الذهاب الي والدتهم بعد انفصالها عن والدهم منذ عدة شهور.

وتابع الأهالي، أن الأب كان دائم الضرب للام والتعدي عليها وخاصة بعد وفاة والده.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة قويسنا بقيام اب بالتعدي علي طفليه حتي الموت بقرية قويسنا البلد.

بالانتقال تبين قيام “ م.م ” بقتل طفليه حسن 13 سنة ومريم 11 سنة عقب توجيه لهم ضربات بعصا خشبية وسلاح أبيض مما ادي الي وفاتهم متأثرين باصابتهم.

وأرجع الاب سبب قيامه بذلك لرغبة الاطفال في العيش مع والدتهم المنفصلة، موكدا أنهم كانوا يريدون قتله بفتح الغاز عليه للانتقال للعيش مع والدتهم.

فيما تم حبس الاب وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.