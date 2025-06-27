كلهم بنات| ننشر أسماء 18 فتاة ضحايا الحادث الإقليمي في المنوفية ..صور

لقيت 18 فتاة وسائق ميكروباص مصرعهم في حادث علي الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية.

جاء ذلك عقب اصطدام سيارة نقل تريلا وسيارة ميكروباص كانت تقل عدد من العمالة أثناء توجههم الي عملهم علي الطريق الإقليمي في نطاق مركز اشمون.

وتم توزيع الضحايا علي عدد من مستشفيات محافظة المنوفية من مستشفي قويسنا والباجور واشمون وسرس الليان جاءت اسماء المتوفيين: شروق خالد 20 سنة ، هدير عبد الباسط 21 سنة، شيماء محمود21 سنة، تقي احمد الجوهري 20 سنة، جني فوزي 19 سنة، هنا مشرف 14 سنة، مروة اشرف 19 سنة، اية زغلول مصطفي 21 سنة، ميادة فتحي 17 سنة، شيماء يحي فوزي 16 سنة، ملك فوزي 18 سنة، سمر خالد مصطفي 18 سنة، اسراء عبد الوهاب 18 سنة، سارة محمد 14 سنة، رويدا خالد ، شيماء يحي فوزي 17 سنة أسماء خالد مصطفي قنديل 17 سنة، وشيماء رمضان عبدالحميد 23 عاما، وجميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، والسائق ادهم محمد انس 22 سنة من قرية طملاى.

فيما يستعد الأهالي لاستلام جثامين أبناءهم لتشييعها الي مثواهم الأخير في مقابر أسرهم وسط حالة من الحزن.