من قرية واحدة| ارتفاع عدد ضحايا حادث المنوفية إلى 19 متوفى.. وتوجيه عاجل من المحافظ

تسود حالة من الحزن بين أبناء محافظة المنوفية عقب وفاة 19 شخصا من أبناء المحافظة في حادث على الطريق الإقليمي بين سيارة ميكروباص تقل عددا من العمال وسيارة تريلا في نطاق مركز أشمون.

وأكد مصدر طبي، أن أعمار المتوفين تبدأ من 14 عاما وجميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية برفع درجة الاستعداد والطوارئ في مركز منوف لنقل المتوفين بسيارات اسعاف إلى ذويهم في قرية كفر السنابسة بمركز منوف.

ووجه المحافظ رؤساء المدن بالتوجه الى المستشفيات لمتابعة نقل الضحايا الى قراهم وتقديم الدعم الكامل لأسرهم أثناء تواجدهم في المستشفيات.

ولقي 19 شخصا من أبناء محافظة المنوفية مصرعهم في حادث على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون، وذلك عقب اصطدام سيارة تريلا بسيارة ميكروباص محملة بعدد من العمالة أثناء توجههم لكسب لقمة العيش.

وتوافد أهالي المتوفين على المستشفيات للتعرف على جثامين أبنائهم ضحايا الحادث.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.