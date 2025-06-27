تعويضات مالية ومساعدات .. القصة الكاملة لمصرع 19 فتاة فى حادث الطريق الإقليمي | صور

تسود حالة من الحزن بين أبناء محافظة المنوفية عقب وفاة 19 فتاة من أبناء المحافظة في حادث على الطريق الإقليمي بين سيارة ميكروباص تقل عددا من العمال وسيارة تريلا في نطاق مركز أشمون.

‎وأكد مصدر طبي، أن أعمار المتوفين تبدأ من 14 عاما وجميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف.



وزيرة التضامن توجه بصرف تعويضات

‎تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث التصادم المروع الذي شهده الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، حيث حدث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع العديد من الحالات وإصابة آخرين.

‎تقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات



‎ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم أسر الضحايا.

‎كما وجهت الدكتورة مايا مرسي بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا ، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

محافظ المنوفية ينعى الضحايا



‎أصدرت محافظة المنوفية بيانا تنعى فيه شهداء لقمة العيش ضحايا الطريق الإقليمي والذي راح ضحيته 19 متوفى منهم 18 فتاة.

‎وجاء بيان المحافظة "يتقدم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية والجهاز التنفيذي للمحافظة، بخالص العزاء والمواساة في ضحايا حادث الطريق الإقليمي الذين وافتهم المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وينزل السكينة والطمأنينة على قلوبهم.

كما يتقدم بخالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا علي المتابعة المستمرة منذ وقوع الحادث وتكليف السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الصحة بالتواجد وتقديم كل الدعم.

مشيرا الي انه سيتم المتابعة والتنسيق مع التضامن لصرف التعويضات للمتوفين والمصابين".