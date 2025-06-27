إبراهيم عبد الجواد: الزمالك يتمسك بـ 4 ملايين دولار للاستغناء عن حسام عبد المجيد

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن نادي الزمالك حدد مبلغ 4 ملايين دولار كحد أدنى؛ للموافقة على بيع مدافعه الشاب حسام عبد المجيد للاحتراف الخارجي، وذلك في ظل اهتمام نادي سيسكا موسكو الروسي بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضح عبد الجواد، أن العرض المقدم من النادي الروسي لا يتجاوز 1.5 مليون دولار، وهو ما يبتعد كثيرًا عن القيمة المالية التي حددها الزمالك للاستغناء عن اللاعب، مؤكدًا أن إدارة القلعة البيضاء متمسكة بالحصول على مقابل مالي يليق بإمكانات عبد المجيد ومستقبله.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حقيقة ما تردد بشأن وصول عرض احتراف من الدوري الروسي لـ حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد المصدر، أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية لاحتراف حسام عبد المجيد في الفترة الأخيرة.

وكانت تقارير صحفية أكدت اهتمام ناديي سيسكا موسكو، وزينيت سانت بطرسبرج، بالحصول على خدمات مدافع الزمالك، والتقدم بعروض رسمية لضمه.