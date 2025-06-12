قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: أمن مصر خط أحمر.. ولن نتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
أبو العينين: العاصمة الإدارية عمل تاريخي يجب دراسته
أبو العينين: الأهلي لو طلب عيني أديهاله
مليار جنيه.. إيمان كريم: 13.6 مواطن من ذوي الإعاقة استفادوا من قروض التمويل العقاري
سعر أقل عيار ذهب اليوم 13- 6-2025
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
ما هو سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل؟
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
ماهر فرغلي عن قوافل الصمود : اتفاقات سرية بين الإخوان والمخابرات البريطانية للضغط على مصر
ننشر الصور الأولى لحريق مركز خاص للولادة والحقن المجهري بالمنيا
المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا : الأهلي فريق الأحلام والمواجهة لن تكون سهلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام عبد المجيد يطلب الرحيل عن الزمالك.. وعروض أوروبية تنهال على مدافع الأبيض

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
منار نور

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تلقي حسام عبد المجيد، مدافع نادي الزمالك الشاب، عرضين احترافيين من أندية أوروبية، مؤكدًا أن اللاعب طلب من مسئولي القلعة البيضاء الموافقة على رحيله لخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حسام عبد المجيد يتلقى عرضي احتراف من أوروبا ويطلب من مسئولي الزمالك الموافقة على رحيله".


وفي السياق ذاته، أكد الإعلامي ماركو مراد، خلال برنامجه "الماتش" على قناة "صدى البلد"، أن إدارة نادي الزمالك لا تمانع مبدئيًا في رحيل حسام عبد المجيد للاحتراف، ولكن بشرط تلقي عرض رسمي "يناسب النادي واللاعب معًا".

عروض روسية وبلجيكية في الصورة
وأوضح مراد أن حسام عبد المجيد تلقى عروضًا قوية من أندية أوروبية بارزة، أبرزها ناديا سيسكا موسكو وزينيت سانت بطرسبرج من الدوري الروسي الممتاز. كما يوجد اهتمام جاد من أحد أندية الدوري البلجيكي. 

وأشار مراد إلى وجود عرض سابق من الدوري المكسيكي كان مطروحًا على اللاعب.

ويدرس حسام عبد المجيد حاليًا هذه العروض المقدمة له بعناية لاختيار الأنسب من بينها، تمهيدًا لعرضه بشكل رسمي على إدارة نادي الزمالك لاتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله الاحترافي.

حسام عبد المجيد الزمالك عروض احتراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس .. ترقبوها بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. ترقبوها هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025 محافظة القاهرة

المتهمين

الداخلية تعلن تفاصيل مقــ تل أحمد المسلماني جواهرجي البحيرة| فيديو

انتشال جثث ضحايا طائرة اير انديا المنكوبة

قفز لحظة السقوط.. الناجي الوحيد من كارثة طائرة "إير إنديا" يروي لحظات الرعب | صور

امتحانات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

محل جزارة بالعصافرة

اللحمة بـ700 جنيه ..محافظ الاسكندرية ينفعل على صاحب محل جزارة

ترشيحاتنا

زيت المغنيسوم

زيت غير متوقع يزود هرمون السعادة ويعالج الأرق .. لن يخطر ببالك

فتة شاورما مصري

مصري مش سوري.. طريقة عمل فتة الشاورما

طريقة عمل بغاشة

طريقة عمل بغاشة في المنزل بأسهل الخطوات

بالصور

بعد إعلان ارتباطهما بشكل غير مباشر.. من هو ياسين رشدي حبيب نور عمرو دياب؟

نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي

6 حيل .. احم نفسك من أضرار الضغط المنخفض في الصيف

ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض

السيطرة على حريق محدود بمركز خاص للولادة والحقن المجهري في المنيا.. صور

السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة

بياكل جسمك فى صمت .. اعرف طرق الوقاية من هشاشة العظام

هشاشة العظام
هشاشة العظام
هشاشة العظام

فيديو

وفاة اب يوم زفاف ابنته

مستحملش الفرحة.. أب يحتضن ابنته يوم زفافها ويفارق الحياة

دويتو حسن الأسمر وابنه

بعد 14 سنة على رحيله.. حسن الأسمر يعود في دويتو “أغلى من عينيا” مع ابنه هاني

ماجد الكدواني مع معتز التوني

خوّافين أوي في الموضوع دا| ماجد الكدواني يكشف سرًا فنيًا يجمعه بـ كريم عبد العزيز

أدهم علي

بعد نجاحه مع رامي عياش.. أدهم علي يطرح كليب "لعنه عليك" على خطى Ai

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد