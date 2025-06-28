إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة على طاولة البرلمان ..غدا

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد لمناقشة عدد من القوانين والتشريعات التي تمس المواطن بشكل مباشر.

ومن المقرر ان يماقش المجلس مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يأتي في مقدمة جدول أعمال البرلمان ليوم الأحد .



ويهدف مشروع القانون، المقدم من الحكومة، إلى وضع إطار منضبط لآليات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة، متى توافرت الشروط والضوابط اللازمة، وفي الحالات التي يتعذر فيها التقنين أو إزالة التعديات مؤقتًا، تُلزم الجهات الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع، مع إحالة مهمة المتابعة إلى لجنة استرداد أراضي الدولة. ويأتي القانون في إطار التزام الدولة الدستوري بالحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، وضمان حسن إدارتها.