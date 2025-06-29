أحمد موسى: بعض الناس لديهم حسابات مع المسؤولين ويستغلون حادث الطريق الاقليمى

قال الإعلامى أحمد موسى إن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل قطع زيارته لتركيا و توجه مباشرة إلى موقع حادث الطريق الإقليمى .

وأضاف موسي خلال تقديمه لبرنامج على مسؤوليتى على قناة صدى البلد أن الفريق كامل الوزير رجل بيحب العمل وعمل نهضة فى قطاع النقل لم تحدث على مدار سنوات عديدة .

وتابع موسى قائلا : لأ أحد فوق الحساب والمخطىء سيتم محاسبته ولا أحد يدافع عن أحد والشعب يريد العدالة على الجميع، مؤكدا أن تحقيقات النيابة هى من تحدد المسئولية .

وأكد موسى أن بعض الناس لديهم حسابات مع المسؤولين ويستغلون حادث الطريق الاقليمى .

وأعرب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، في تصريحات خاصة للإعلامي أحمد موسى، عن خالص تعازيه في ضحايا حادث المنوفية، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وقال “موسى”، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الفريق كامل الوزير قرر قطع زيارته الرسمية إلى تركيا، والعودة إلى القاهرة، لمتابعة الموقف عن قرب، وبدء جولة ميدانية لتفقد الطريق الدائري الإقليمي.

وأشار أحمد موسى إلى أن الوزير يعتزم إطلاق خطة مكثفة للتحرك على جميع الاتجاهات، تشمل إعادة تنظيم وتأهيل مناطق عبور المواطنين، خاصة الأطفال، ومنع إلقاء الحجارة أو المرور العشوائي من فوق خطوط السكك الحديدية في مناطق غير مخصصة لذلك، كما أن الفترة المقبلة ستشهد عمل مكثف فى جميع الاتجاهات سيتم تأهيل كل سائقى المركبات.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفريق كامل الوزير شدد على أهمية استكمال التنسيق المشترك بين وزارة النقل ومؤسسات الدولة، بما في ذلك الأزهر والكنيسة، لتفعيل حملات توعية مجتمعية تستهدف تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن لوسائل النقل، والحد من السلوكيات العشوائية التي تهدّد الأرواح.