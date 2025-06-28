ركّبوا الجهاز دا بكل عربية نقل حماية للأرواح .. طلب عاجل في حلقة أحمد موسى

كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، أنه يجب تأهيل سائقي النقل الثقيل في المراكز المخصصة مثل مركز 15 مايو، موضحا أن سائقي أتوبيسات السياحة تم تأهيلهم في هذا المركز.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب أن يكون هناك جهاز محدد سرعة في كل سيارات النقل لا يسمح الزيادة عن حد معين، موضحا أن الجهاز موجود في سيارات السياحة.

ولفت إلى أنه يجب تفعيل بند وجود سائقين في سيارة النقل الثقيل، وألا يكون الثاني تباع بل سائق برخصة مهنية لتقاسم الرحلة؛ حيث إن هناك عدد معين من الساعات يجب على السائق ألا يتجاوزها في قيادة النقل الثقيل.

وأكد ضرورة وجود ردار متحرك لا يعرف مكانه السائقين ويكون مع ضباط المرور لضبط أي مخالفات أو تجاوزات للسرعة المقررة، موضحا أن هناك إجراءات سريعة وأخرى تحتاج وقت لتنفيذها لمواجهة مثل هذه الحوادث.

واختتم اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، أنه لا بد من الاهتمام بالسائقين لأنهم ثروة قومية من خلال التأهيل والتدريب لهم وحرمان الدخلاء على مهنة.