قريطم: لابد من وضع جهاز محدد سرعة بشاحنات النقل الثقيل

علق اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، على حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والذي راح ضحيته 19 فتاة من قرية واحدة .

وقال مدحت قريطم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب وضع إضاءة في التحويلات المرورية ووضع مطبات صوتية في التحويلات المرورية".

وتابع :" لابد من تواجد مطبات صوتية لتنبيه السائقين ولابد من تواجد عواكس في التحويلات المرورية ".

وأكمل مدحت قريطم :" لابد من الالتزام بالسرعات المقررة داخل التحويلات المرروية على الطرق ".

ولفت :" لابد من تأهيل السائقين خاصة سائقي الشاحنات ولابد تواجد عدد 2 سائقين نقل داخل سيارات النقل ولابد من وضع جهاز لتحديد السرعة بشاحنات النقل الثقيل ".