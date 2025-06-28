عرايس اتزفوا للجنة.. قصص مبكية لضحــ.ايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

سيطر الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول قصص الفتيات اللاتي انتهت حياتهم بسبب تصادم ميكروباص كانوا يستقلنه اثناء ذهابهم للبحث عن لقمة العيش وتصادم الميكروباص بتريلا تسير عكس الاتجاه اودت بحياة ١٨ فتاة في عمر الزهور

كانت الفتيات في طريقهن من قريتهن "كفر السنابسة" إلى مزارع العنب، لتوفير لقمة العيش ومساندة أسرهن، عندما اصطدمت شاحنة نقل ثقيل مسرعة بالحافلة الصغيرة التي كانت تقلهن، ليلفظن أنفاسهن الأخيرة على الأسفلت، في مشهد تقشعر له الأبدان

وكانت من بين الضحايا تقى، فتاة الخامسة عشرة، التي اعتادت أن تستيقظ مبكرا كي تسبق الشمس إلى الحقول، لم تكن تعلم أن آخر خطواتها على حادث الطريق الإقليمي المنوفية ، ستكون إلى الموت، لا إلى النتيجة التي انتظرتها بشغف طفلة، حينما سألت والدتها عنها قبل رحيلها بيومين.

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https://youtube.com/shorts/3lOUOltSppo