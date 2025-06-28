المنوفية تحت الحداد| 3 حوادث مأساوية في يوم واحد تحصد الأرواح وتصيب العشرات

شهدت محافظة المنوفية، اليوم السبت 28 يونيو 2025، سلسلة من الحوادث المفجعة التي حولت يومًا عاديًا إلى كابوس ثقيل، ساد خلاله الحزن في القرى والشوارع والمستشفيات.

وفي أقل من 24 ساعة، وقعت 3 حوادث متفرقة على طرق المحافظة، أسفرت عن مذبحة بشرية راح ضحيتها 19 شخصًا بينهم 18 فتاة في زهرة العمر، وأصيب العشرات في وقائع مأساوية هزت القلوب، من بينها انقلاب سيارة أمن مركزي وميكروباص آخر.

مأساة الدائري الإقليمي.. رحلة عمل تحولت لجنازة جماعية

حادث الدائري الإقليمي.. رحلة عمل تحولت لجنازة جماعية

تحولت رحلة صباحية لمجموعة من الفتيات من قرية كفر السنابسة، مركز أشمون، إلى مشهد دامٍ على الطريق الإقليمي، بعدما اصطدمت سيارة ميكروباص تقل 19 راكبًا، أغلبهم فتيات في طريقهن إلى العمل، بشاحنة نقل ثقيل (تريلا) تسير عكس الاتجاه، في واقعة وصفها أهالي القرية بأنها “نكبة لم تمر بها من قبل”.

وبحسب التحريات الأولية، فقد انطلقت الكارثة عندما قرر سائق التريلا مخالفة قواعد المرور والسير عكس الاتجاه، ما أدى إلى تصادم وجها لوجه مع الميكروباص.

وأسفر الحادث عن مصرع 19 شخصًا، بينهم 18 فتاة من القرية، إضافة إلى سائق الميكروباص.

قرية كفر السنابسة تودع فلذات أكبادها

تحولت قرية كفر السنابسة إلى مأتم مفتوح، تتصاعد فيه صرخات الأمهات المفجوعات، وتغمره دموع الآباء المكلومين، وودعت القرية في مشهد جنائزي جماعي مفجع، بناتها اللواتي خرجن في الصباح سعياً وراء لقمة العيش، فعدن في أكفان بيضاء، مشهد الوداع كان أكثر قسوة مما يحتمله قلب بشر، إذ امتزجت نعوش الصبايا بآهات الحزن والدعاء.

تحقيقات وتحرك أمني عاجل

أجهزة الأمن في المنوفية تحركت على الفور، ونجحت في إلقاء القبض على سائق التريلا المتسبب في الحادث، وبدأت التحقيقات معه بتهمة القيادة المتهورة والتسبب في وفاة 19 شخصا.

وتواصل النيابة العامة جهودها لكشف كل تفاصيل الجريمة المرورية التي هزت وجدان المصريين.

انقلاب سيارة أمن مركزي

انقلاب سيارة أمن مركزي بالدائري الاقليمي بالمنوفية

لم تمر ساعات على الفاجعة الأولى، حتى شهد الطريق الإقليمي حادثًا جديدًا، تمثل في انقلاب سيارة تابعة لقوات الأمن المركزي أثناء توجهها في مهمة عمل داخل نطاق محافظة المنوفية.

وقد تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بالواقعة، وسارعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية.

وأفادت المعاينات الأولية أن الحادث أسفر عن عدد من الإصابات المتفاوتة بين المجندين، دون تسجيل حالات وفاة حتى اللحظة.

التحقيقات جارية حاليًا لتحديد أسباب الحادث، وسط ترجيحات تشير إلى أن السرعة الزائدة أو عطلًا فنيًا قد يكونا وراء الواقعة.

12 مصابا في انقلاب ميكروباص على طريق الأكسدة بالسادات

12 مصابا في انقلاب ميكروباص على طريق الأكسدة بالسادات

الحادث الثالث في اليوم المشؤوم وقع على طريق الأكسدة بمدينة السادات، حيث انقلب ميكروباص كان يقل عددًا من المواطنين، ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا بإصابات متنوعة، من كدمات وكسور إلى اشتباه نزيف داخلي في الرأس والصدر.

وجاءت بيانات المصابين كما وردت في التقرير الطبي الأولي:

أحمد رجب الشافعي، 27 سنة – كدمات وألم بالصدر والكتف الأيمن محمد رجب الشافعي، 34 سنة – اشتباه إصابة بالظهر أحمد سليمان محمد، 28 سنة – اشتباه إصابة بالكتف أحمد عبد الجواد المزين، 23 سنة – كدمات وألم بالصدر أحمد كارم عبد العزيز، 44 سنة – اشتباه كسر بالكتف أحمد محمد أحمد مدكور، 55 سنة – كدمات متفرقة إسلام كيلاني إسماعيل، 45 سنة – اشتباه إصابة بالصدر والعمود الفقري محمود إسماعيل عامر، 37 سنة – اشتباه إصابة بالعمود الفقري محمود خميس جاد الله، 36 سنة – اشتباه إصابة بالرأس طارق عبد الحميد محمد، 38 سنة – نزيف بالمخ أبو بكر إبراهيم أبو بكر، 43 سنة – اشتباه إصابة بالعمود الفقري والضلوع سامح محمد الرشيدي، 47 سنة – اشتباه إصابة بالرأس والصدر

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى السادات لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأحالت النيابة العامة ملف الحادث للتحقيق.

يوم دامي في المنوفية

يوم دامي في المنوفية.. والمواطنون يناشدون بتحقيق عاجل وسرعة المحاسبة

عاشت المنوفية واحدة من أكثر أيامها سوادًا، حيث خيمت المآسي على شوارعها وبيوتها.

3 حوادث في يوم واحد، حصيلتها العشرات بين قتيل ومصاب، ومطالبات شعبية بضرورة محاسبة المسؤولين عن الإهمال والسرعة الزائدة، وإعادة النظر في تأمين الطرق الإقليمية ومنع السير عكس الاتجاه، حفاظًا على أرواح الأبرياء.