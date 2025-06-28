بحسرة ووجع.. النبراوي ينعى طالبة هندسة المنوفية شيماء عبدالحميد

نعى المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر بخالص الحزن والأسى، شيماء عبدالحميد الطالبة بكلية الهندسة جامعة المنوفية، التي رحلت عن عالمنا أمس الجمعة رفقة 17 من زميلاتها في العمل في حادثة سير على الطريق الإقليمي خلال عودتهن من إحدى مزارع جمع العنب.

حادث الطريق الإقليمي

وقال النبراوي في بيان نشره على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أنعى الابنة شيماء عبدالحميد، الطالبة بكلية الهندسة جامعة المنوفية، التي راحت ضحية الحادث الأليم على الطريق الإقليمي، في فاجعة خطفت زهرة من زهرات شبابنا.

وأضاف نقيب المهندسين: اتقدم بخالص العزاء إلى أسرتها الكريمة، سائلًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

واختتم: كما أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أهالي وذوي كل الشهيدات والضحايا الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث المروع.

وشيعت قرية السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية 19 من أبناء القرية لقوا جميعا حتفهم في حادثة سير على الطريق الإقليمي قرب مركز أشمون من بينهم 18 فتاة، وذلك وسط حالة من الحزن الشديد الذي خيم على القرية والقرى المجاورة وانتقل عبر السوشيال ميديا إلى عموم الجمهورية.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين في حادث سير على الطريق الإقليمي، جميعهم من قرية كفر السنابسة، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف قامت بنقل الجثامين والمصابين إلى عدد من المستشفيات القريبة فور وقوع الحادث.

فيما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الوزارات والمؤسسات المعنية من بينها العمل، صرف تعويضات عاجلة لأسر الضحايا.

وجاء الحادث نتيجة اصطدام شاحنة نقل بحافلة صغيرة تقل الفتيات العاملات من أماكن سكنهن في قرية كفر السنابسة إلى مكان عملهن في مزارع العنب بدلتا النيل.