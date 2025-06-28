حرقة القلب على فتيات المنوفية.. 18 مأساة على الطريق الإقليمي| تفاصيل حزينة

يتجمعن صباح كل يوم من أجل لقمة العيش، لم تتجاوز أعمارهن الـ 21 عاما، اعتمدن على أنفسهن من أجل مساعدة اسرهم، هن فتيات المنوفية اللاتي لقين حتفهن على الطريق الإقليمي بالمنوفية.

18 مأساة على الطريق الإقليمي

كانت الفتيات في طريقهن من قريتهن "كفر السنابسة" إلى مزارع العنب، لتوفير لقمة العيش ومساندة أسرهن، عندما اصطدمت شاحنة نقل ثقيل مسرعة بالحافلة الصغيرة التي كانت تقلهن، ليلفظن أنفاسهن الأخيرة على الأسفلت، في مشهد تقشعر له الأبدان.



تعد تلك الحادثة واحدة من أبشع الحوادث المرورية إذ راح ضحيتها 19 شخصًا، بينهم 18 فتاة من العاملات باليومية، وسائق الحافلة التي كانت تقلهن، في حادث اصطدام مروع على الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون، محافظة المنوفية.

عروس للسماء رحلت على طريق الموت

وفي خضم الحزن، بدأت تتوارد قصص مؤثرة عن الفتيات ضحايا الحادث، ومن بينهن "آية زغلول"، العشرينية المخطوبة التي كانت تعمل صباح كل يوم مقابل أجر لا يتعدى 130 جنيها، من بين الضحايا، فهى تعمل لتساعد أسرتها في تكاليف الزواج، و تحوّل حلم آية بفستان الزفاف إلى كفن أبيض، بعدما أصبحت واحدة من ضحايا الحادث.

طالبة الهندسة

شيماء خليل، طالبة في كلية الهندسة، استغلت عطلتها الصيفية للعمل، لا للراحة أو الترفيه، لكنها لم تعد، لتبكيها والدتها بمرارة: "دي الشاطرة بتاعتي.. كانت بتساعدنا ومبتحبش تتعب حد".

وهدير، "عروس التمريض"، خرجت لتحوش مال الدراسة، فعادت مغطاة بالكفن، لتدفن وهي تحمل أحلامًا لم تكتمل.

جنازات مهيبة تهز قلوب المصريين

و تحولت قرية كفر السنابسة بالمنوفية إلى بيت عزاء كبير، وخرج الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة لتشييع جثامين الضحايا في مشهد جنائزي مهيب عمّه البكاء والعويل.

وتسابق المشيعون في حمل النعوش، فيما خيمت الصدمة على الوجوه، خاصة مع رحيل أكثر من ضحية من المنزل الواحد.

التحقيقات مستمرة والسائق في قبضة الأمن

وألقت قوات الأمن القبض على سائق الشاحنة المتسبب في الحادث، بعد أن فر من مكان الواقعة. وخلال التحقيقات، أقر السائق بأنه فقد السيطرة على عجلة القيادة، وقال: "الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي".

كاميرا ترصد اللحظات الاخيرة

كاميرا أحد المخابز بمحافظة المنوفية رصدت اللحظات الأخيرة للفتيات الـ 18 اللاتي لقين مصرعهن، وتظهر المشاهد التي التقطتها كاميرات المراقبة الفتيات وهن يستقللن سيارة الأجرة الميكروباص التي كانت ستقلهن إلى مكان عملهن بأحد حقول العنب.

وتُوثق هذه المشاهد، التي سبقت وقوع الحادث بدقائق قليلة، بداية يوم عمل كان من المفترض أن يكون عاديًا، قبل أن يتحول إلى مأساة حقيقية هزت محافظة المنوفية.

كان الطريق الإقليمي بالمنوفية، وتحديدا أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون، شهد صباح الجمعة حادثًا مروعًا، واصطدمت سيارة نقل ثقيل بسيارة أجرة "ميكروباص" كانت تقل 18 فتاة كن في طريقهن إلى حقل لجمع ثمار العنب وجميعن من أبناء قرية كفر السنابسة.

وأسفر الحادث عن مصرع 19 شخصًا، بينهم 18 فتاة وسائق الميكروباص، إضافة إلى إصابة 3 آخرين، اثنان منهم في حالة خطرة.