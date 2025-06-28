إلغاء الرخصة مدى الحياة .. قريطم يطالب بأمر عاجل بعد حادث الإقليمي

علق اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، على حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والذي راح ضحيته 18 فتاة من قرية واحدة .



وشدد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، على ضرورة ألا تتجاوز السرعة المقررة على الطريق الإقليمي 40 كيلومترًا في الساعة، مع أهمية التحكم في الإفراج عن المركبات الثقيلة، وتحديث آليات الفحص الفني باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

وأكد قريطم ضرورة فرض عقوبات مشددة على سائقي المركبات غير الملتزمين، موضحًا أهمية التوقف عن تجديد رخص القيادة دون التأكد من تأهيل السائقين وإخضاعهم لتحاليل مخدرات شاملة. كما اقترح أن يُمنح ضباط المرور صلاحية أخذ عينات عشوائية من السائقين للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.

وأضاف أن من يثبت تعاطيه للمخدرات يجب إيقاف رخصته لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بينما يتم إلغاء الرخصة مدى الحياة في حالة وقوع حوادث جسيمة أو «مرعبة» على غرار ما حدث في المنوفية.

ودعا قريطم إلى تطبيق منظومة لوجستية متكاملة وإدارة ذكية لحركة المركبات، بما يضمن الاستخدام الآمن والفعال للطرق، ويحافظ على أرواح المواطنين